В Молдавии испугались, что останутся без российского газа

Прекращение поставок российского газа на территорию Молдавии обернется для нее гуманитарной катастрофой. Свои опасения на этот счет выразил вице-премьер республики Олег Серебрян.
«Прекращение поставок газа в приднестровский регион было бы не просто кризисом, смею сказать, что это была бы настоящая гуманитарная катастрофа. Это привело бы к краху экономической системы доставки электроэнергии, пострадали бы десятки тысяч семей как на левом, так и на правом берегу Днестра», — заявил Серебрян в эфире телеканала «Молдова 1».
По словам политика, компания «Молдовгаз» получает газ от «Газпрома» и компании Energocom. Газ из РФ поступает в обмен на электроэнергию. Срок договора о транзите российского газа через территорию Украины истекает в конце 2024 года.
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