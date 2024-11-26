26 ноября 2024

В Екатеринбурге умер шоумен, помогавший губернаторам брать власть

Скончался режиссер екатеринбургского Театра эстрады Кирданов
© Служба новостей «URA.RU»
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Время и место прощания пока неизвестны Фото:

В Екатеринбурге умер шоумен, режиссер Театра эстрады — одной из главных культурных площадок — Андрей Кирдаков. Об этом URA.RU сообщил источник.

Причина смерти пока неизвестна. Время и место прощания с Кирдаковым также не озвучено.

В театрах Кирдаков служил с начала 1990-х, работал с властями разных регионов и городов (включая родной Екатеринбург). В 2005-м Кирдаков режиссировал инаугурацию тюменского губернатора Сергея Собянина (сейчас — мэр Москвы), в 2008-м — инаугурацию его предшественника Владимира Якушева (сейчас — первый зампред Совфеда, и. о. секретаря генсовета «Единой России»).

В Театре эстрады Кирдаков служил с 2017 года. На сайте учреждения говорится, что на январь и февраль у Кирдакова были запланированы премьеры «Новой оперы».

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В Екатеринбурге умер шоумен, режиссер Театра эстрады — одной из главных культурных площадок — Андрей Кирдаков. Об этом URA.RU сообщил источник. Причина смерти пока неизвестна. Время и место прощания с Кирдаковым также не озвучено. В театрах Кирдаков служил с начала 1990-х, работал с властями разных регионов и городов (включая родной Екатеринбург). В 2005-м Кирдаков режиссировал инаугурацию тюменского губернатора Сергея Собянина (сейчас — мэр Москвы), в 2008-м — инаугурацию его предшественника Владимира Якушева (сейчас — первый зампред Совфеда, и. о. секретаря генсовета «Единой России»). В Театре эстрады Кирдаков служил с 2017 года. На сайте учреждения говорится, что на январь и февраль у Кирдакова были запланированы премьеры «Новой оперы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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