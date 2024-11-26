В Екатеринбурге умер шоумен, помогавший губернаторам брать власть

В Екатеринбурге умер шоумен, режиссер Театра эстрады — одной из главных культурных площадок — Андрей Кирдаков. Об этом URA.RU сообщил источник.
Причина смерти пока неизвестна. Время и место прощания с Кирдаковым также не озвучено.
В театрах Кирдаков служил с начала 1990-х, работал с властями разных регионов и городов (включая родной Екатеринбург). В 2005-м Кирдаков режиссировал инаугурацию тюменского губернатора Сергея Собянина (сейчас — мэр Москвы), в 2008-м — инаугурацию его предшественника Владимира Якушева (сейчас — первый зампред Совфеда, и. о. секретаря генсовета «Единой России»).
В Театре эстрады Кирдаков служил с 2017 года. На сайте учреждения говорится, что на январь и февраль у Кирдакова были запланированы премьеры «Новой оперы».
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