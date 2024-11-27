Маск предсказал замену самолетов дронами в будущих войнах

27 ноября 2024 в 06:12 Размер текста - 17 +

Макс заявил, что в будущих войнах победа будет за дронами Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что пилотируемая авиация не будет использоваться в войнах будущего. «Будущие войны будут связаны с дронами и гиперзвуковыми ракетами. Пилотируемые людьми истребители будут уничтожены очень быстро», — передают его слова РИА Новости. При этом в июле 2024 Илон Маск предсказал, что использование беспилотников снизит число погибших. Ранее Маск сообщил, что в войнах будущего одержат победу те страны, у которых будет больше всего беспилотников. Также важным критерием является их эффективность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что пилотируемая авиация не будет использоваться в войнах будущего. «Будущие войны будут связаны с дронами и гиперзвуковыми ракетами. Пилотируемые людьми истребители будут уничтожены очень быстро», — передают его слова РИА Новости. При этом в июле 2024 Илон Маск предсказал, что использование беспилотников снизит число погибших. Ранее Маск сообщил, что в войнах будущего одержат победу те страны, у которых будет больше всего беспилотников. Также важным критерием является их эффективность.