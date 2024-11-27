Маск предсказал замену самолетов дронами в будущих войнах

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Макс заявил, что в будущих войнах победа будет за дронами Фото:

Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что пилотируемая авиация не будет использоваться в войнах будущего.

«Будущие войны будут связаны с дронами и гиперзвуковыми ракетами. Пилотируемые людьми истребители будут уничтожены очень быстро», — передают его слова РИА Новости. При этом в июле 2024 Илон Маск предсказал, что использование беспилотников снизит число погибших.

Ранее Маск сообщил, что в войнах будущего одержат победу те страны, у которых будет больше всего беспилотников. Также важным критерием является их эффективность.

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Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что пилотируемая авиация не будет использоваться в войнах будущего. «Будущие войны будут связаны с дронами и гиперзвуковыми ракетами. Пилотируемые людьми истребители будут уничтожены очень быстро», — передают его слова РИА Новости. При этом в июле 2024 Илон Маск предсказал, что использование беспилотников снизит число погибших. Ранее Маск сообщил, что в войнах будущего одержат победу те страны, у которых будет больше всего беспилотников. Также важным критерием является их эффективность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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