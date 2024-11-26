Мэр Карабаша Афанасенко ушел в отставку

Мэр Карабаша Челябинской области Станислав Афанасенко ушел в отставку. Сообщение об этом Афанасенко разместил 27 ноября на своей странице в соцсети.
«Дорогие карабашцы, я принял взвешенное и осознанное решение — сложить полномочия главы Карабашского городского округа. Большое спасибо за эти два года! Для меня это значимый жизненный опыт», — сообщил Афанасенко.
Он добавил, что за два года его руководства в городе многое удалось сделать. Афанасенко уверен, что за это время Карабаш стал точкой притяжения для жителей других территорий, центром проведения событий не только регионального, но и федерального уровня.
Афанасенко стал мэром в декабре 2022 года после отставки экс-градоначальника Олега Буданова. До этого он был топ-менеджером градообразующего предприятия «Карабашмедь».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!