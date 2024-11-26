26 ноября 2024

Мэр Карабаша Афанасенко ушел в отставку

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200-летие Карабаша, Станислав Афанасенко
Станислав Афанасенко работал на посту мэра почти два года Фото:

Мэр Карабаша Челябинской области Станислав Афанасенко ушел в отставку. Сообщение об этом Афанасенко разместил 27 ноября на своей странице в соцсети.

«Дорогие карабашцы, я принял взвешенное и осознанное решение — сложить полномочия главы Карабашского городского округа. Большое спасибо за эти два года! Для меня это значимый жизненный опыт», — сообщил Афанасенко.

Он добавил, что за два года его руководства в городе многое удалось сделать. Афанасенко уверен, что за это время Карабаш стал точкой притяжения для жителей других территорий, центром проведения событий не только регионального, но и федерального уровня.

Афанасенко стал мэром в декабре 2022 года после отставки экс-градоначальника Олега Буданова. До этого он был топ-менеджером градообразующего предприятия «Карабашмедь».

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Мэр Карабаша Челябинской области Станислав Афанасенко ушел в отставку. Сообщение об этом Афанасенко разместил 27 ноября на своей странице в соцсети. «Дорогие карабашцы, я принял взвешенное и осознанное решение — сложить полномочия главы Карабашского городского округа. Большое спасибо за эти два года! Для меня это значимый жизненный опыт», — сообщил Афанасенко. Он добавил, что за два года его руководства в городе многое удалось сделать. Афанасенко уверен, что за это время Карабаш стал точкой притяжения для жителей других территорий, центром проведения событий не только регионального, но и федерального уровня. Афанасенко стал мэром в декабре 2022 года после отставки экс-градоначальника Олега Буданова. До этого он был топ-менеджером градообразующего предприятия «Карабашмедь».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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