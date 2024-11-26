26 ноября 2024

Айтишники нашли способ унять красноречие депутатов думы ХМАО

В думе ХМАО ввели систему, автоматически ограничивающую время выступлений
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На совместном заседании комитетов думы ХМАО депутаты протестировали новую систему
На совместном заседании комитетов думы ХМАО депутаты протестировали новую систему Фото:

Цифровой блок правительства ХМАО разработал новую систему, которая принуждает соблюдать регламент даже самых красноречивых парламентариев. Желающий высказаться должен со своего компьютера зарегистрироваться в системе, подать заявку на выступление и отправить вопросы. Ведущий заседания их одобряет и дает слово, включает им микрофоны — по истечении определенного времени таймер выключается, передает журналист URA.RU с совместного заседания комитетов.

«В думе ХМАО ввели автоматический регламент. Желающий высказаться должен со своего компьютера зарегистрироваться в системе, подать заявку на выступление и отправить вопросы. Ведущий заседания их одобряет и дает слово, включает им микрофоны — по истечении определенного времени таймер выключается (на вопрос, например, дается минута)», — сообщает корреспондент агентства.

Любители длинных спичей и цветистых цитат нововведение не оценили — громче всех возмущался эсер Михаил Сердюк, прославившийся цитированием американского президента Джо Байдена и предложением добавить в кабмин Югры министерство счастья.

Его электронная заявка не сработала, и политик в ответ разразился критическими замечаниями к спикеру думы Борису Хохрякову и заму губернатора по IT Павлу Ципорину. «Вы вот только что хвалили полчаса, какая хорошая система, а слова мне не дали. Отрегулируйте, я не против цифровизации мировой. Это тенденция. Вы конфликт на ровном месте порождаете! Я не понимаю, Борис Сергеевич, для чего нам устраивать этот цирк!» — возмутился парламентарий. Хохряков отметил, что у него в системе заявка не отобразилась и попросил техподдержку дать депутату слово.

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Цифровой блок правительства ХМАО разработал новую систему, которая принуждает соблюдать регламент даже самых красноречивых парламентариев. Желающий высказаться должен со своего компьютера зарегистрироваться в системе, подать заявку на выступление и отправить вопросы. Ведущий заседания их одобряет и дает слово, включает им микрофоны — по истечении определенного времени таймер выключается, передает журналист URA.RU с совместного заседания комитетов. «В думе ХМАО ввели автоматический регламент. Желающий высказаться должен со своего компьютера зарегистрироваться в системе, подать заявку на выступление и отправить вопросы. Ведущий заседания их одобряет и дает слово, включает им микрофоны — по истечении определенного времени таймер выключается (на вопрос, например, дается минута)», — сообщает корреспондент агентства. Любители длинных спичей и цветистых цитат нововведение не оценили — громче всех возмущался эсер Михаил Сердюк, прославившийся цитированием американского президента Джо Байдена и предложением добавить в кабмин Югры министерство счастья. Его электронная заявка не сработала, и политик в ответ разразился критическими замечаниями к спикеру думы Борису Хохрякову и заму губернатора по IT Павлу Ципорину. «Вы вот только что хвалили полчаса, какая хорошая система, а слова мне не дали. Отрегулируйте, я не против цифровизации мировой. Это тенденция. Вы конфликт на ровном месте порождаете! Я не понимаю, Борис Сергеевич, для чего нам устраивать этот цирк!» — возмутился парламентарий. Хохряков отметил, что у него в системе заявка не отобразилась и попросил техподдержку дать депутату слово.
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