Генпрокурору Краснову пожаловались на затопленные фекалиями подвалы Челябинска

Игорю Краснову поступило множество жалоб на проблемы с подвалами Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Генпрокурор РФ Игорь Краснов во время визита в Челябинск 27 ноября получил множество жалоб от жителей на затопленные фекалиями подвалы, а также проблемы с подачей воды и антисанитарию в помещениях. Об этом сообщили в telegram-канал Е-область.

«Очень много жалоб генпрокурору Игорю Краснову идет сегодня от жителей Челябинска — затопленные фекалиями подвалы, текущие трубы, проблемы с водоснабжением, из подвалов летят комары, мошки. Игорь Краснов в ответ на жалобы челябинцев дал поручение Игорю Донгаузеру „провести масштабную проверку“ всей системы ЖКХ, управляющих компаний, дать уголовно-правовую оценку их действиям и бездействию», — уточнили в telegram-канале Е-область.

Генпрокурор заявил о том, что обратится к министру строительства Иреку Файзуллину и зампреду правительства Марату Хуснуллину, так как в Челябинске в сфере ЖКХ творится полный бардак. Он потребовал, чтобы жителям вернули деньги за некачественные услуги. Краснов добавил, что управляющие компании должны направлять все полученные средства на качественное обслуживание, но пренебрегают своими обязанностями. Он заявил, что нужно разобраться, куда и как тратятся деньги жителей, а также связаны ли они обслуживающие организации с чиновниками.

«Люди не живут, а выживают! Чиновники пренебрегают своими обязанностями перед людьми! Деньги на все выделяются, деньги на все есть, нужно разобраться куда они уходят, как тратятся», — заявил Краснов.

URA.RU неоднократно рассказывал о подвалах, затопленных канализацией. Так, жители Челябинска пожаловались, что боятся свариться в собственных фекалиях, так как в подвале проходит теплосеть.