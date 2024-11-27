26 ноября стартовал 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов сезона 2024/2025. Первый игровой день подарил болельщикам яркие эмоции, неожиданные результаты и драматичные камбэки. В этом материале URA.RU подробнее рассмотрел, как прошли матчи, какие еще предстоит сыграть и что с турнирной таблицей на данный момент.
Результаты матчей
Центральным противостоянием игрового дня, безусловно, была встреча двух грандов европейского футбола — «Баварии» и «ПСЖ» в Мюнхене. Немецкий клуб сумел одержать минимальную, но важную победу благодаря единственному голу защитника Кима Мин Чжэ. Парижане, несмотря на звездный состав, так и не смогли поразить ворота соперника. Стоит отметить надежную игру российского вратаря Матвея Сафонова, который, несмотря на пропущенный мяч, провел уверенный матч в воротах «ПСЖ» и несколько раз спасал свою команду.
Настоящий триллер с непредсказуемой развязкой подарила игра «Манчестер Сити» и «Фейеноорда». Казалось, что англичане уверенно идут к разгромной победе, ведя по ходу матча со счетом 3:0 после дубля безупречного Эрлинга Холанна и гола Илкая Гюндогана. Но «Фейеноорд» не собирался сдаваться без боя. Во второй половине встречи голландцы преобразились, поверили в себя и совершили невероятный камбэк, сравняв счет на последних минутах. Итог матча — ничья 3:3, которая оставила неоднозначные чувства у обеих команд.
Миланский «Интер», лидирующий в общем зачете, добился важной домашней победы над «РБ Лейпциг» со счетом 1:0. Единственный мяч забил игрок немецкой команды Кастелло Лукеба, правда, в свои ворота.
А вот «Барселона» на своем поле уверенно разобралась с французским «Брестом» — 3:0. Дубль оформил неувядающий Роберт Левандовски, который достиг отметки в 100 забитых мячей в Лиге чемпионов. Он стал первым игроком, кому удалось забить 100 голов в этом турнире в составе трех разных клубов — дортмундской «Боруссии», «Баварии» и «Барселоны». Еще один мяч на счету Усмана Дембеле.
Крупные победы одержали мадридский «Атлетико», разгромивший пражскую «Спарту» в гостях со счетом 6:0, и леверкузенский «Байер», не оставивший шансов «Зальцбургу» на своем поле — 5:0. Лондонский «Арсенал» увез из Лиссабона красивую победу над «Спортингом» — 5:1, а «Милан» в упорной борьбе вырвал три очка у «Слована» в Братиславе — 3:2. В Берне «Аталанта» устроила голевую феерию, разгромив местный «Янг Бойз» со счетом 6:1.
Турнирная таблица Лиги чемпионов
После первого игрового дня 5-го тура турнирная таблица общего зачета претерпела некоторые изменения. В лидеры вырвался миланский «Интер», набравший 13 очков. На втором месте расположилась «Барселона» с 12 баллами. Столько же очков и у «Ливерпуля», однако у мерсисайдцев игра тура еще впереди. В четверку лучших также входит «Аталанта», имеющая в активе 11 очков.
А вот такие команды, как «ПСЖ», «Лейпциг», «Зальцбург» и «Янг Бойз» пока замыкают турнирные таблицы своих квартетов. Им будет невероятно сложно пробиться в весеннюю стадию турнира, учитывая уровень конкуренции.
Матчи Лиги чемпионов 27 ноября
27 ноября нас ждет второй игровой день 5-го тура Лиги чемпионов, который обещает быть не менее интересным и захватывающим. Центральным матчем, без сомнения, станет противостояние «Ливерпуля» и «Реала» на легендарном стадионе «Энфилд». «Ливерпуль» постарается взять реванш за поражение в финале ЛЧ 2022 года, а «Реал» рассчитывает увезти из Англии три очка и улучшить свое положение в таблице.
Также сегодня на поле выйдут:
- «Астон Вилла» и «Ювентус» в Бирмингеме
- «Болонья» и «Лилль» в Италии
- загребское «Динамо» примет дортмундскую «Боруссию»
- «Монако» сыграет с «Бенфикой» в Португалии
- ПСВ на своем поле встретится с «Шахтером»
- шотландский «Селтик» померится силами с бельгийским «Брюгге»
- «Црвена Звезда» сразится со «Штутгартом» в Белграде
- австрийский «Штурм» будет экзаменовать испанскую «Жирону»
Где смотреть Лигу чемпионов
Российским болельщикам, желающим следить за играми любимых команд в Лиге чемпионов, стоит обратить внимание на изменения в телевизионных трансляциях. Начиная с сезона 2024/2025, эксклюзивные права на показ матчей главного клубного турнира Европы, а также Лиги Европы и Лиги конференций, приобрел стриминговый сервис Okko. Теперь именно на этой платформе можно будет увидеть все игры еврокубков в прямом эфире и в записи.
В отличие от предыдущих сезонов, когда трансляции были доступны на общедоступном телеканале «Матч ТВ», просмотр матчей на Okko станет платным. Помимо непосредственно трансляций, зрители получат доступ к дополнительному контенту — студийным обсуждениям, лучшим моментам игр, эксклюзивным интервью.
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