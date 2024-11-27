Генпрокуратура проверит работу общественного транспорта в Челябинске и Коркино

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, зима, рейд, проверка, маршрутка, инспектор дпс
На работу общественного транспорта поступило множество жалоб Фото:

Генпрокуратура РФ проверит работу общественного транспорта в Челябинске и Коркино. Такое поручение дал генпрокурор Игорь Краснов во время своего визита в Челябинск 27 ноября.

«Масштабную проверку общественного транспорта, муниципального и частного в Челябинске и Коркино потребовал провести генпрокурор Игорь Краснов. Будет проверена адекватность стоимости проезда, удобство графика, состояние транспортных средств, удобство и оснащенность остановочных комплексов, доступность для людей с ограниченными возможностями», — сообщает telegram-канал «Е-область».

Жители Челябинской области регулярно жалуются на работу общественного транспорта, отмену и изменения маршрутов и повышение стоимости проезда. Так, в начале ноября пассажирам приходилось ждать часами нужную маршрутку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генпрокуратура РФ проверит работу общественного транспорта в Челябинске и Коркино. Такое поручение дал генпрокурор Игорь Краснов во время своего визита в Челябинск 27 ноября. «Масштабную проверку общественного транспорта, муниципального и частного в Челябинске и Коркино потребовал провести генпрокурор Игорь Краснов. Будет проверена адекватность стоимости проезда, удобство графика, состояние транспортных средств, удобство и оснащенность остановочных комплексов, доступность для людей с ограниченными возможностями», — сообщает telegram-канал «Е-область». Жители Челябинской области регулярно жалуются на работу общественного транспорта, отмену и изменения маршрутов и повышение стоимости проезда. Так, в начале ноября пассажирам приходилось ждать часами нужную маршрутку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...