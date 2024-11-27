Генпрокуратура проверит работу общественного транспорта в Челябинске и Коркино

Генпрокуратура РФ проверит работу общественного транспорта в Челябинске и Коркино. Такое поручение дал генпрокурор Игорь Краснов во время своего визита в Челябинск 27 ноября.
«Масштабную проверку общественного транспорта, муниципального и частного в Челябинске и Коркино потребовал провести генпрокурор Игорь Краснов. Будет проверена адекватность стоимости проезда, удобство графика, состояние транспортных средств, удобство и оснащенность остановочных комплексов, доступность для людей с ограниченными возможностями», — сообщает telegram-канал «Е-область».
Жители Челябинской области регулярно жалуются на работу общественного транспорта, отмену и изменения маршрутов и повышение стоимости проезда. Так, в начале ноября пассажирам приходилось ждать часами нужную маршрутку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!