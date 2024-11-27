Генпрокуратура проверит работу общественного транспорта в Челябинске и Коркино

27 ноября 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

На работу общественного транспорта поступило множество жалоб Фото: Илья Московец © URA.RU Генпрокуратура РФ проверит работу общественного транспорта в Челябинске и Коркино. Такое поручение дал генпрокурор Игорь Краснов во время своего визита в Челябинск 27 ноября. «Масштабную проверку общественного транспорта, муниципального и частного в Челябинске и Коркино потребовал провести генпрокурор Игорь Краснов. Будет проверена адекватность стоимости проезда, удобство графика, состояние транспортных средств, удобство и оснащенность остановочных комплексов, доступность для людей с ограниченными возможностями», — сообщает telegram-канал «Е-область». Жители Челябинской области регулярно жалуются на работу общественного транспорта, отмену и изменения маршрутов и повышение стоимости проезда. Так, в начале ноября пассажирам приходилось ждать часами нужную маршрутку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генпрокуратура РФ проверит работу общественного транспорта в Челябинске и Коркино. Такое поручение дал генпрокурор Игорь Краснов во время своего визита в Челябинск 27 ноября. «Масштабную проверку общественного транспорта, муниципального и частного в Челябинске и Коркино потребовал провести генпрокурор Игорь Краснов. Будет проверена адекватность стоимости проезда, удобство графика, состояние транспортных средств, удобство и оснащенность остановочных комплексов, доступность для людей с ограниченными возможностями», — сообщает telegram-канал «Е-область». Жители Челябинской области регулярно жалуются на работу общественного транспорта, отмену и изменения маршрутов и повышение стоимости проезда. Так, в начале ноября пассажирам приходилось ждать часами нужную маршрутку.