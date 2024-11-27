На четырех нитках газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2» были установлены не менее шести взрывных устройств. Информация была получена на основе данных гидролокации и материалов, представленных в ходе судебного разбирательства.
«Диверсанты разместили по меньшей мере шесть бомб на в общей сложности четырех нитках соединения 'Северного потока 1' и 'Северного потока 2'», — пишет издание Die Welt. Инцидент произошел 26 сентября 2022 года и вызвал значительные повреждения инфраструктуры.
Официальные лица Германии, Дании и Швеции рассматривают версию целенаправленной диверсии. Бывший агент украинской секретной службы Роман Червинский, находящийся под следствием в Германии по обвинению в совершении взрывов на газопроводах «Северный поток», заявил, что его действия принесли пользу ФРГ.
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