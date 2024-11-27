Die Welt: на «Северных потоках» были установлены шесть взрывных устройств

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Диверсанты разместили взрывчатку на четырех нитках соединения «Северных потоков»
Диверсанты разместили взрывчатку на четырех нитках соединения «Северных потоков» Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

На четырех нитках газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2» были установлены не менее шести взрывных устройств. Информация была получена на основе данных гидролокации и материалов, представленных в ходе судебного разбирательства.

«Диверсанты разместили по меньшей мере шесть бомб на в общей сложности четырех нитках соединения 'Северного потока 1' и 'Северного потока 2'», — пишет издание Die Welt. Инцидент произошел 26 сентября 2022 года и вызвал значительные повреждения инфраструктуры.

Официальные лица Германии, Дании и Швеции рассматривают версию целенаправленной диверсии. Бывший агент украинской секретной службы Роман Червинский, находящийся под следствием в Германии по обвинению в совершении взрывов на газопроводах «Северный поток», заявил, что его действия принесли пользу ФРГ.

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На четырех нитках газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2» были установлены не менее шести взрывных устройств. Информация была получена на основе данных гидролокации и материалов, представленных в ходе судебного разбирательства. «Диверсанты разместили по меньшей мере шесть бомб на в общей сложности четырех нитках соединения 'Северного потока 1' и 'Северного потока 2'», — пишет издание Die Welt. Инцидент произошел 26 сентября 2022 года и вызвал значительные повреждения инфраструктуры. Официальные лица Германии, Дании и Швеции рассматривают версию целенаправленной диверсии. Бывший агент украинской секретной службы Роман Червинский, находящийся под следствием в Германии по обвинению в совершении взрывов на газопроводах «Северный поток», заявил, что его действия принесли пользу ФРГ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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