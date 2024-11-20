Der Spiegel: обвиняемый в подрывах «Северных потоков» назвал их благом для ФРГ

21 ноября 2024 в 01:42 Размер текста - 17 +

По словам экс-агента, без газопроводов «Северный поток» Германия обрела большую степень независимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший агент секретной службы Украины Роман Червинский, обвиняемый в Германии за подрывы газопроводов «Северный поток», заявил, что эти действия были благом для ФРГ. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel. В ходе интервью Червинский охарактеризовал подрывы как «акт освобождения», утверждая, что теперь Германия не подвержена энергетическому шантажу. «В военное время это было законным действием», — отметил он, ссылаясь на статус «Северных потоков» как на военную цель. По словам Червинского, без газопроводов «Северный поток» Германия обрела большую степень независимости в энергетической сфере. Бывший агент подчеркнул значимость этих событий для национальной безопасности и политической стабильности страны. Ранее немецкое издание Spiegel сообщило о том, что взрывы, произошедшие на газопроводах «Северный поток» в сентябре 2022 года, были спланированы группой гражданских лиц под руководством Романа Червинского, бывшего агента украинской секретной службы. По информации издания, в состав диверсионной группы входили украинские водолазы, которые не являются членами военных или силовых структур Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший агент секретной службы Украины Роман Червинский, обвиняемый в Германии за подрывы газопроводов «Северный поток», заявил, что эти действия были благом для ФРГ. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel. В ходе интервью Червинский охарактеризовал подрывы как «акт освобождения», утверждая, что теперь Германия не подвержена энергетическому шантажу. «В военное время это было законным действием», — отметил он, ссылаясь на статус «Северных потоков» как на военную цель. По словам Червинского, без газопроводов «Северный поток» Германия обрела большую степень независимости в энергетической сфере. Бывший агент подчеркнул значимость этих событий для национальной безопасности и политической стабильности страны. Ранее немецкое издание Spiegel сообщило о том, что взрывы, произошедшие на газопроводах «Северный поток» в сентябре 2022 года, были спланированы группой гражданских лиц под руководством Романа Червинского, бывшего агента украинской секретной службы. По информации издания, в состав диверсионной группы входили украинские водолазы, которые не являются членами военных или силовых структур Украины.