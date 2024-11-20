20 ноября 2024

Der Spiegel: обвиняемый в подрывах «Северных потоков» назвал их благом для ФРГ

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
По словам экс-агента, без газопроводов «Северный поток» Германия обрела большую степень независимости Фото:

Бывший агент секретной службы Украины Роман Червинский, обвиняемый в Германии за подрывы газопроводов «Северный поток», заявил, что эти действия были благом для ФРГ. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

В ходе интервью Червинский охарактеризовал подрывы как «акт освобождения», утверждая, что теперь Германия не подвержена энергетическому шантажу. «В военное время это было законным действием», — отметил он, ссылаясь на статус «Северных потоков» как на военную цель.

По словам Червинского, без газопроводов «Северный поток» Германия обрела большую степень независимости в энергетической сфере. Бывший агент подчеркнул значимость этих событий для национальной безопасности и политической стабильности страны.

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило о том, что взрывы, произошедшие на газопроводах «Северный поток» в сентябре 2022 года, были спланированы группой гражданских лиц под руководством Романа Червинского, бывшего агента украинской секретной службы. По информации издания, в состав диверсионной группы входили украинские водолазы, которые не являются членами военных или силовых структур Украины.

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Бывший агент секретной службы Украины Роман Червинский, обвиняемый в Германии за подрывы газопроводов «Северный поток», заявил, что эти действия были благом для ФРГ. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel. В ходе интервью Червинский охарактеризовал подрывы как «акт освобождения», утверждая, что теперь Германия не подвержена энергетическому шантажу. «В военное время это было законным действием», — отметил он, ссылаясь на статус «Северных потоков» как на военную цель. По словам Червинского, без газопроводов «Северный поток» Германия обрела большую степень независимости в энергетической сфере. Бывший агент подчеркнул значимость этих событий для национальной безопасности и политической стабильности страны. Ранее немецкое издание Spiegel сообщило о том, что взрывы, произошедшие на газопроводах «Северный поток» в сентябре 2022 года, были спланированы группой гражданских лиц под руководством Романа Червинского, бывшего агента украинской секретной службы. По информации издания, в состав диверсионной группы входили украинские водолазы, которые не являются членами военных или силовых структур Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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