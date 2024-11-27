Над Крымом уничтожены 25 беспилотников ВСУ

ВСУ пытались атаковать Крым 25 дронами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над Крымским полуостровом и Черным морем утром 27 ноября было уничтожено 25 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО 25 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены и перехвачены над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым», — написали в официальном telegram-канале ведомства. Подробности украинской атаки пока неизвестны. Министерство подчеркнуло эффективность и бдительность дежурных подразделений ПВО.
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