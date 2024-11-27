Над Крымом уничтожены 25 беспилотников ВСУ

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ВСУ пытались атаковать Крым 25 дронами
ВСУ пытались атаковать Крым 25 дронами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Крымским полуостровом и Черным морем утром 27 ноября было уничтожено 25 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО 25 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены и перехвачены над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым», — написали в официальном telegram-канале ведомства. Подробности украинской атаки пока неизвестны. Министерство подчеркнуло эффективность и бдительность дежурных подразделений ПВО.

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Над Крымским полуостровом и Черным морем утром 27 ноября было уничтожено 25 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. «Дежурными средствами ПВО 25 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены и перехвачены над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым», — написали в официальном telegram-канале ведомства. Подробности украинской атаки пока неизвестны. Министерство подчеркнуло эффективность и бдительность дежурных подразделений ПВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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