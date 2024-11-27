Сколько можно зарабатывать на донорстве спермы в России

Донорам спермы в России платят до 40 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Донорам спермы платят 5000 рублей за одну успешную сдачу
Донорам спермы платят 5000 рублей за одну успешную сдачу Фото:

В месяц российские мужчины могут заработать на донорстве спермы до 40 тысяч рублей. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщила генеральный директор Репробанка Татевик Мкртчян.

«Донорам спермы в нашем банке платят 5000 рублей за одну успешную сдачу, если биоматериал соответствует стандартам качества. В месяц сумма дохода от сдачи эякулянта может достигать 40 тысяч рублей», — рассказала Мкртчян.

Сдавать материал можно два раза в неделю, однако, по словам гендиректора банка спермы, доноры получают сразу только часть обещанного гонорара. Остальную сумму выплачивают через шесть месяцев, после того, как биоматериал пройдет карантин.

Перед каждой сдачей нужна подготовка — воздержание не менее трех дней, для хорошего качества эякулянта. Делиться спермой мужчина может неограниченное количество раз до достижения 35 лет. Минздрав ранее устанавливал ограничение — не более десяти детей от одного мужчины-донора на 800 тысяч населения в регионе.

«В настоящее время это требование уже не действует. Распределение спермы контролируют теперь сами банки», — заявили в Репробанке.

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В месяц российские мужчины могут заработать на донорстве спермы до 40 тысяч рублей. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщила генеральный директор Репробанка Татевик Мкртчян. «Донорам спермы в нашем банке платят 5000 рублей за одну успешную сдачу, если биоматериал соответствует стандартам качества. В месяц сумма дохода от сдачи эякулянта может достигать 40 тысяч рублей», — рассказала Мкртчян. Сдавать материал можно два раза в неделю, однако, по словам гендиректора банка спермы, доноры получают сразу только часть обещанного гонорара. Остальную сумму выплачивают через шесть месяцев, после того, как биоматериал пройдет карантин. Перед каждой сдачей нужна подготовка — воздержание не менее трех дней, для хорошего качества эякулянта. Делиться спермой мужчина может неограниченное количество раз до достижения 35 лет. Минздрав ранее устанавливал ограничение — не более десяти детей от одного мужчины-донора на 800 тысяч населения в регионе. «В настоящее время это требование уже не действует. Распределение спермы контролируют теперь сами банки», — заявили в Репробанке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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