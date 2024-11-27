Рокер из Екатеринбурга рассказал Дудю*, как из-за татуировки его «отменили» в Европе

Юрий Дудь* взял интервью у солиста группы Slaughter to Prevail из Екатеринбурга

27 ноября 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Александр Шиколай является лидером группы Slaughter to Prevail, которую очень любят за пределами России Фото: Torben Christensen/EPA/TASS Уроженец Большого Истока (Свердловская область), лидер популярной в США и Европе группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай дал интервью Юрию Дудю (признан Минюстом РФ иноагентом). В беседе молодой человек признался, что их концерты сорвали в 2015 году из-за его татуировки, которую европейцы посчитали фашистской. «Нам отменили тур, мы 10 лет с тех пор не были в Европе. Но не потому, что мы туда боялись ездить, и активисты скажут какое-то свое слово, а потому, что у нас появилась возможность „турить“ в Америке. Мы сфокусировались больше на этом континенте. Федор Емельяненко (мастер смешанных боевых искусств ММА — прим. ред.) говорил, что русские бойцы должны выступать на Западе, за океаном, чтобы прославлять свою страну, команду, быть популярными во всем мире», — рассказал Александр. После этого случая с «отменой» музыкант перекрыл татуировку. Также молодой человек рассказал, как учился в кадетском училище, работал на металлургическом заводе, записывал песни на YouTube, после чего стал популярен, а в 2014 году собрал группу Slaughter to Prevail. Свердловчанин признался, что относился к субкультуре, которую называли «околофутболистами», а также отказался отвечать на вопросы по поводу своего отношения к ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено на территории РФ) и СВО. Шиколай подчеркнул, что давно не делает громких заявлений, потому что не имеет компетенций, а предпочитает отдаваться полностью музыке. Сейчас Александр Шиколай вместе с музыкантами живет в США, где продолжает раскручивать группу и радовать фанатов русскими стереотипами. «[Водка, зима, русская рулетка] — это востребовано в Америке. Мы и делали с таких расчетом, чтобы американцы сказали ******** русские, crazy russians. Так оно и произошло, они говорят, что это круто, „клюква“», — сказал музыкант. *Юрий Дудь включен Минюстом в реестр иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженец Большого Истока (Свердловская область), лидер популярной в США и Европе группы Slaughter to Prevail Александр Шиколай дал интервью Юрию Дудю (признан Минюстом РФ иноагентом). В беседе молодой человек признался, что их концерты сорвали в 2015 году из-за его татуировки, которую европейцы посчитали фашистской. «Нам отменили тур, мы 10 лет с тех пор не были в Европе. Но не потому, что мы туда боялись ездить, и активисты скажут какое-то свое слово, а потому, что у нас появилась возможность „турить“ в Америке. Мы сфокусировались больше на этом континенте. Федор Емельяненко (мастер смешанных боевых искусств ММА — прим. ред.) говорил, что русские бойцы должны выступать на Западе, за океаном, чтобы прославлять свою страну, команду, быть популярными во всем мире», — рассказал Александр. После этого случая с «отменой» музыкант перекрыл татуировку. Также молодой человек рассказал, как учился в кадетском училище, работал на металлургическом заводе, записывал песни на YouTube, после чего стал популярен, а в 2014 году собрал группу Slaughter to Prevail. Свердловчанин признался, что относился к субкультуре, которую называли «околофутболистами», а также отказался отвечать на вопросы по поводу своего отношения к ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено на территории РФ) и СВО. Шиколай подчеркнул, что давно не делает громких заявлений, потому что не имеет компетенций, а предпочитает отдаваться полностью музыке. Сейчас Александр Шиколай вместе с музыкантами живет в США, где продолжает раскручивать группу и радовать фанатов русскими стереотипами. «[Водка, зима, русская рулетка] — это востребовано в Америке. Мы и делали с таких расчетом, чтобы американцы сказали ******** русские, crazy russians. Так оно и произошло, они говорят, что это круто, „клюква“», — сказал музыкант. *Юрий Дудь включен Минюстом в реестр иноагентов