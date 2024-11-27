В Нижнем Тагиле учителям подарили сертификаты на покупку надгробия

Учителям в Нижнем Тагиле (Свердловская область) подарили сертификаты на покупку надгробия номиналом пять тысяч рублей. Преподаватели смогут их потратить на услуги местной мемориальной компании, сообщили в соцсетях.
«В организации пояснили, что это не бестактность, а помощь — мол, если кто-то из родственников умрет, такой бонус пригодится», — пишет Ural Mash. Отмечается, что профсоюз также предоставляет учителям скидки на путевки в санатории.
В городском департаменте образования URA.RU ответили, что не комментируют ситуацию по телефону. В мемориальной компании пообещали связаться с агентством позже.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!