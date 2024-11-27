В Нижнем Тагиле учителям подарили сертификаты на покупку надгробия

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Похоронный дом «Реквием». Курган, надгробие, памятник, реквием, похоронный дом
Учителя получили сертификаты на надгробия от профсоюза Фото:

Учителям в Нижнем Тагиле (Свердловская область) подарили сертификаты на покупку надгробия номиналом пять тысяч рублей. Преподаватели смогут их потратить на услуги местной мемориальной компании, сообщили в соцсетях.

«В организации пояснили, что это не бестактность, а помощь — мол, если кто-то из родственников умрет, такой бонус пригодится», — пишет Ural Mash. Отмечается, что профсоюз также предоставляет учителям скидки на путевки в санатории.

В городском департаменте образования URA.RU ответили, что не комментируют ситуацию по телефону. В мемориальной компании пообещали связаться с агентством позже.

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Учителям в Нижнем Тагиле (Свердловская область) подарили сертификаты на покупку надгробия номиналом пять тысяч рублей. Преподаватели смогут их потратить на услуги местной мемориальной компании, сообщили в соцсетях. «В организации пояснили, что это не бестактность, а помощь — мол, если кто-то из родственников умрет, такой бонус пригодится», — пишет Ural Mash. Отмечается, что профсоюз также предоставляет учителям скидки на путевки в санатории. В городском департаменте образования URA.RU ответили, что не комментируют ситуацию по телефону. В мемориальной компании пообещали связаться с агентством позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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