В Нижнем Тагиле учителям подарили сертификаты на покупку надгробия

27 ноября 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Учителя получили сертификаты на надгробия от профсоюза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Учителям в Нижнем Тагиле (Свердловская область) подарили сертификаты на покупку надгробия номиналом пять тысяч рублей. Преподаватели смогут их потратить на услуги местной мемориальной компании, сообщили в соцсетях. «В организации пояснили, что это не бестактность, а помощь — мол, если кто-то из родственников умрет, такой бонус пригодится», — пишет Ural Mash. Отмечается, что профсоюз также предоставляет учителям скидки на путевки в санатории. В городском департаменте образования URA.RU ответили, что не комментируют ситуацию по телефону. В мемориальной компании пообещали связаться с агентством позже. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учителям в Нижнем Тагиле (Свердловская область) подарили сертификаты на покупку надгробия номиналом пять тысяч рублей. Преподаватели смогут их потратить на услуги местной мемориальной компании, сообщили в соцсетях. «В организации пояснили, что это не бестактность, а помощь — мол, если кто-то из родственников умрет, такой бонус пригодится», — пишет Ural Mash. Отмечается, что профсоюз также предоставляет учителям скидки на путевки в санатории. В городском департаменте образования URA.RU ответили, что не комментируют ситуацию по телефону. В мемориальной компании пообещали связаться с агентством позже.