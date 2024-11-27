ЕП утвердил нового главу евродипломатии с антироссийской позицией

Кая Каллас стала новым главой евродипломатии, сменив Жозепа Борреля
Европейский парламент утвердил Каю Каллас на посту главы евродипломатии. Решение принято в ходе голосования.
«Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с известной своей антироссийской позицией Каей Каллас на посту главы евродипломатии», — цитирует РИА новости решение. Ранее Урсула фон дер Ляйен заявляла, что новая еврокомиссия займется вытеснением российского сжиженного газа с европейского рынка.
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