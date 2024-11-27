ЕП утвердил нового главу евродипломатии с антироссийской позицией

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Кая Каллас стала новым главой евродипломатии, сменив Жозепа Борреля
Кая Каллас стала новым главой евродипломатии, сменив Жозепа Борреля Фото:

Европейский парламент утвердил Каю Каллас на посту главы евродипломатии. Решение принято в ходе голосования.

«Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с известной своей антироссийской позицией Каей Каллас на посту главы евродипломатии», — цитирует РИА новости решение. Ранее Урсула фон дер Ляйен заявляла, что новая еврокомиссия займется вытеснением российского сжиженного газа с европейского рынка.

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Европейский парламент утвердил Каю Каллас на посту главы евродипломатии. Решение принято в ходе голосования. «Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с известной своей антироссийской позицией Каей Каллас на посту главы евродипломатии», — цитирует РИА новости решение. Ранее Урсула фон дер Ляйен заявляла, что новая еврокомиссия займется вытеснением российского сжиженного газа с европейского рынка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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