Власти Сургута сделали заявление из-за хищения 80 миллионов в частном детсаду

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Сотрудников частного детсада в Сургуте подозревают в хищении 80 миллионов
Сотрудников частного детсада в Сургуте подозревают в хищении 80 миллионов Фото:

Частный детский сад в Сургуте, где ФСБ выявили хищение 80 миллионов рублей, оказался не подведомственным местной администрации. Учреждение работает по лицензии на образовательную деятельность, сообщила URA.RU пресс-служба мэрии.

«Проверка силовыми структурами проводилась в отношении частного детского сада, реализующего программу дошкольного образования на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности. Департаменту образования администрации Сургута данная организация не подведомственна», — говорится в сообщении.

По данным мэрии, субсидии учреждению направлялись из окружного бюджета. «Предоставление осуществлялось на основании соглашения в рамках текущей деятельности, не связанной с реализацией национальных проектов», — утверждают в мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что полиция Сургута завела уголовное дело на работников частного дошкольного учреждения. ФСБ России поймали группу сотрудников на мошенничестве и хищении денег в особо крупном размере. Силовики считают, что в учреждение фиктивно устроили работников, зарплату которых подозреваемые присвоили и потратили.

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Частный детский сад в Сургуте, где ФСБ выявили хищение 80 миллионов рублей, оказался не подведомственным местной администрации. Учреждение работает по лицензии на образовательную деятельность, сообщила URA.RU пресс-служба мэрии. «Проверка силовыми структурами проводилась в отношении частного детского сада, реализующего программу дошкольного образования на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности. Департаменту образования администрации Сургута данная организация не подведомственна», — говорится в сообщении. По данным мэрии, субсидии учреждению направлялись из окружного бюджета. «Предоставление осуществлялось на основании соглашения в рамках текущей деятельности, не связанной с реализацией национальных проектов», — утверждают в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что полиция Сургута завела уголовное дело на работников частного дошкольного учреждения. ФСБ России поймали группу сотрудников на мошенничестве и хищении денег в особо крупном размере. Силовики считают, что в учреждение фиктивно устроили работников, зарплату которых подозреваемые присвоили и потратили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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