Власти Сургута сделали заявление из-за хищения 80 миллионов в частном детсаду

Частный детский сад в Сургуте, где ФСБ выявили хищение 80 миллионов рублей, оказался не подведомственным местной администрации. Учреждение работает по лицензии на образовательную деятельность, сообщила URA.RU пресс-служба мэрии.
«Проверка силовыми структурами проводилась в отношении частного детского сада, реализующего программу дошкольного образования на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности. Департаменту образования администрации Сургута данная организация не подведомственна», — говорится в сообщении.
По данным мэрии, субсидии учреждению направлялись из окружного бюджета. «Предоставление осуществлялось на основании соглашения в рамках текущей деятельности, не связанной с реализацией национальных проектов», — утверждают в мэрии.
Ранее URA.RU рассказывало, что полиция Сургута завела уголовное дело на работников частного дошкольного учреждения. ФСБ России поймали группу сотрудников на мошенничестве и хищении денег в особо крупном размере. Силовики считают, что в учреждение фиктивно устроили работников, зарплату которых подозреваемые присвоили и потратили.
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