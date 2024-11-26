26 ноября 2024

После обысков в мэрии Сургута, силовики завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ поймала сотрудников учреждения Сургута на хищении
ФСБ поймала сотрудников учреждения Сургута на хищении Фото:

Полиция Сургута (ХМАО) завела уголовное дело на работников дошкольного учреждения. ФСБ России поймали группу сотрудников на мошенничестве и хищении бюджетных денег в особо крупном размере, сообщила URA.RU пресс-служба ведомства по Тюменской области.

«В период с 2020 по 2024 год, предоставляя заведомо ложные сведения о количестве детей, посещающих детский сад, незаконно получили на счета дошкольного учреждения бюджетные денежные средства общей суммой 80 млн рублей», — говорится в сообщении. Силовики считают, что в учреждение фиктивно устроили пятерых работников, зарплату которых подозреваемые присвоили и потратили.

По версии следствия, к хищению средств причастны директор, заведующий и пять работников дошкольного учреждения. Они вступили в сговор ради субсидий от департамента образования Сургута в рамках национального проекта «Демография».

Ранее URA.RU рассказывало о проведении обысков в администрации города. Сотрудники ФСБ изъяли документы в департаменте образования. Оказалось, что мэрия сама привлекла силовиков.

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Полиция Сургута (ХМАО) завела уголовное дело на работников дошкольного учреждения. ФСБ России поймали группу сотрудников на мошенничестве и хищении бюджетных денег в особо крупном размере, сообщила URA.RU пресс-служба ведомства по Тюменской области. «В период с 2020 по 2024 год, предоставляя заведомо ложные сведения о количестве детей, посещающих детский сад, незаконно получили на счета дошкольного учреждения бюджетные денежные средства общей суммой 80 млн рублей», — говорится в сообщении. Силовики считают, что в учреждение фиктивно устроили пятерых работников, зарплату которых подозреваемые присвоили и потратили. По версии следствия, к хищению средств причастны директор, заведующий и пять работников дошкольного учреждения. Они вступили в сговор ради субсидий от департамента образования Сургута в рамках национального проекта «Демография». Ранее URA.RU рассказывало о проведении обысков в администрации города. Сотрудники ФСБ изъяли документы в департаменте образования. Оказалось, что мэрия сама привлекла силовиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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