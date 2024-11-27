В свердловской школе жестоко избили семиклассника, в дело вмешался СКР. Видео

В школе Артемовского городского округа семиклассника запинал бывший друг
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Мать пострадавшего написала заявление в полицию (архивное фото) Фото:

В поселке Сосновый Бор Артемовского городского округа (Свердловская область) 26 ноября в школе №16 14-летний подросток повалил, а затем жестоко избил 13-летнего ученика, с которым они раньше хорошо общались. После обращения матери в полицию к делу подключились следователи СКР, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Семиклассника ударил его некогда близкий друг из восьмого класса. Вчера он написал маме, что его избили, а видео повергло ее в шок», — передает «Четвертый канал». Мать пострадавшего отметила, что в последний месяц дружба ребят разладилась, однако причина избиения остается неизвестной. По словам других родителей, обидчик не первый раз нападает на учеников.

На данный момент следователи СКР выясняют все обстоятельства инцидента, опрашивая очевидцев, родителей и преподавателей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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В поселке Сосновый Бор Артемовского городского округа (Свердловская область) 26 ноября в школе №16 14-летний подросток повалил, а затем жестоко избил 13-летнего ученика, с которым они раньше хорошо общались. После обращения матери в полицию к делу подключились следователи СКР, рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Семиклассника ударил его некогда близкий друг из восьмого класса. Вчера он написал маме, что его избили, а видео повергло ее в шок», — передает «Четвертый канал». Мать пострадавшего отметила, что в последний месяц дружба ребят разладилась, однако причина избиения остается неизвестной. По словам других родителей, обидчик не первый раз нападает на учеников. На данный момент следователи СКР выясняют все обстоятельства инцидента, опрашивая очевидцев, родителей и преподавателей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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