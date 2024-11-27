Арбитражный суд ХМАО отказал перевозчику «ПАТП-1» в иске к администрации Нижневартовска и компании «Домтрансавто» о признании торгов на городские пассажирские перевозки недействительными. Представитель «Домтрансавто» сообщил URA.RU, что судья признал претензии истца безосновательными.
«Суд признал исковые требования „ПАТП-1“ необоснованными, а доводы незаконными. В результате перевозчику отказали в удовлетворении иска в полном объеме», — сообщил юрисконсульт «Донтрансавто» Олеся Лукина. Помимо отмены тендера и перезапуска торгов, «ПАТП-1» требовало взыскать с ответчика 400 миллионов рублей за понесенный ущерб. На заседании в режиме видеоконференцсвязи присутствовал представитель Федеральной антимонопольной службы России.
Поводом для судебной тяжбы стали итоги конкурса, в рамках которого обслуживание всех городских маршрутов Нижневартовска было передано компании «Домтрансавто» с контрактом на восемь миллиардов рублей. Прежде «ПАТП-1» занимало значительную часть рынка перевозок в Нижневартовске. Однако на этот не принимало участие в проводимых мэрией торгах, но при этом руководство предприятия утверждало, что конкурсные процедуры были проведены с нарушениями.
Агентство направило в ПАТП-1 запрос с просьбой прокомментировать результаты суда. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что «ПАТП-1 из Нижневартовска обратилось в суд из-за контракта на пассажирские перевозки. Предприятие не согласилось с тем, что победителем торгов стала подмосковная компания „Домтрансавто“.
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