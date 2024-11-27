Медведев заявил, что удары по России — это переход за красные линии

Россия будет пресекать любые удары по своей территории, считая такие действия переходом за красные линии. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Очевидно абсолютно, что любые удары являются неприемлемыми, любые удары будут пресекаться. Но, вне всякого сомнения, уже все, что происходит, это переход за любые красные линии. И, собственно, именно поэтому произошло то, что происходило», — заявил Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya. Его слова приводит РИА Новости. В ходе беседы он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который заявлял, что удары ATACMS по Брянской области не достигли своих целей.
Путин заявил, что 19 ноября Украина нанесла удары по Курской и Брянской областям, используя американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow. В ответ 21 ноября Россия атаковала своей новой баллистической ракетой «Орешник» объект ВПК Украины в Днепропетровске. Российский лидер предупредил Запад о применении зеркальных мер в случае эскалации конфликта.
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