Россия применила новейшее оружие в ответ на эскалацию Запада: главные заявления Путина

Украина впервые применила дальнобойные западные ракеты против России, в ответ на это ВС РФ ударили по украинской территории новейшей гиперзвуковой системой «Орешник». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своего экстренного обращения. Он также подчеркнул, что конфликт на Украине приобрел глобальный характер. Эти и другие заявления российского лидера — в материале URA.RU.
ВСУ атаковали Россию дальнобойным оружием
Президент РФ сообщил, что 19 ноября ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS по военным объектам в Курской области. Спустя два дня они ударили британскими ракетами Storm Shadow в Брянской области. По словам Путина, цели, которые преследовал противник, так и не были достигнуты. Он также заявил, что применение дальнобойного оружия не сможет повлиять на ход СВО.
ВС РФ нанесли ответный удар «Орешником»
Путин подчеркнул, что ВС РФ отреагировали на эскалацию со стороны Запада, применив новейшую систему оружия «Орешник». Они нанесли удар по военно-промышленному объекту «Южмаш» в Днепропетровске. Российский президент отметил, что средств противодействия «Орешнику» сейчас нет.
Российские военные использовали эту современную систему средней дальности 21 ноября. Новейшие ракеты РФ атакуют со скоростью 2-3 км/с , и существующие системы противоракетной обороны противника не способны их перехватывать. Путин пообещал, что РФ будет заранее предупреждать мирных жителей в случае применения таких систем, как «Орешник».
Конфликт на Украине перерос в глобальный
Российский лидер заявил, что конфликт на Украине приобрел глобальный характер после ударов ракетами большой дальности по территории страны. По его словам, в атаке могли быть задействованы специалисты тех стран, где изготавливалось вооружение. По этой причине Россия оставляет за собой право наносить удары по военным объектам тех стран, которые применяют свое оружие против нее. Также президент сообщил, что решение о развертывании ракет средней и меньшей дальности будет зависеть от действий противника. Помимо прочего, Путин предупредил Украину о применении зеркальных мер в случае эскалации конфликта.
Ранее президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары ракетами большой дальности по территории Курской области. Почему его администрация приняла такое решение, и какие цели преследуют США, рассказали в выпуске шоу «По фактам». Смотрите ролик в VK Видео.
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