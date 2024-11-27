Задержанного депутата из Шадринска Бухарова отпустили домой

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора "Курганского лесопожарного центра" Шестакова Михаила. Курган, скамья подсудимых, суд, клетка, конвой, арест, наручники
Ранее депутат якобы был задержан следователями Фото:

Депутата Шадринской гордумы Александра Бухарова, ранее задержанного якобы по подозрению в махинациях с грантами, отпустили домой. Силовики провели обыск, рассказал URA.RU депутат.

«Утром ко мне приехали следователи и провели обыск. Я нахожусь дома, все неплохо. Скрывать мне нечего, у меня все чисто. Никакие деньги я никогда не присваивал и тем более не воровал, поэтому не боюсь и не переживаю, знаю, что у меня все четко», — рассказал Бухаров.

Депутат рассказал, что обвинения связаны с реализацией грантов организацией «Надежда» в период с 2020 по 2023 годы. «Были социальные проекты помощи детям-инвалидам. Что касается меня, я участвовал в разработке тех проектов и реализовывал их как сотрудник. Никаких финансовых и управленческих решений не принимал, поэтому, мягко говоря, удивлен, что ко мне приехали», — отметил он.

Сообщалось, что следователи задержали Александра Бухарова. По данным источников URA.RU, они считают депутата причастным к махинациям с грантами. Вопросы к Бухарову возникли после изучения документов.

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Депутата Шадринской гордумы Александра Бухарова, ранее задержанного якобы по подозрению в махинациях с грантами, отпустили домой. Силовики провели обыск, рассказал URA.RU депутат. «Утром ко мне приехали следователи и провели обыск. Я нахожусь дома, все неплохо. Скрывать мне нечего, у меня все чисто. Никакие деньги я никогда не присваивал и тем более не воровал, поэтому не боюсь и не переживаю, знаю, что у меня все четко», — рассказал Бухаров. Депутат рассказал, что обвинения связаны с реализацией грантов организацией «Надежда» в период с 2020 по 2023 годы. «Были социальные проекты помощи детям-инвалидам. Что касается меня, я участвовал в разработке тех проектов и реализовывал их как сотрудник. Никаких финансовых и управленческих решений не принимал, поэтому, мягко говоря, удивлен, что ко мне приехали», — отметил он. Сообщалось, что следователи задержали Александра Бухарова. По данным источников URA.RU, они считают депутата причастным к махинациям с грантами. Вопросы к Бухарову возникли после изучения документов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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