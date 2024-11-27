Задержанного депутата из Шадринска Бухарова отпустили домой

27 ноября 2024 в 23:13 Размер текста - 17 +

Ранее депутат якобы был задержан следователями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутата Шадринской гордумы Александра Бухарова, ранее задержанного якобы по подозрению в махинациях с грантами, отпустили домой. Силовики провели обыск, рассказал URA.RU депутат. «Утром ко мне приехали следователи и провели обыск. Я нахожусь дома, все неплохо. Скрывать мне нечего, у меня все чисто. Никакие деньги я никогда не присваивал и тем более не воровал, поэтому не боюсь и не переживаю, знаю, что у меня все четко», — рассказал Бухаров. Депутат рассказал, что обвинения связаны с реализацией грантов организацией «Надежда» в период с 2020 по 2023 годы. «Были социальные проекты помощи детям-инвалидам. Что касается меня, я участвовал в разработке тех проектов и реализовывал их как сотрудник. Никаких финансовых и управленческих решений не принимал, поэтому, мягко говоря, удивлен, что ко мне приехали», — отметил он. Сообщалось, что следователи задержали Александра Бухарова. По данным источников URA.RU, они считают депутата причастным к махинациям с грантами. Вопросы к Бухарову возникли после изучения документов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутата Шадринской гордумы Александра Бухарова, ранее задержанного якобы по подозрению в махинациях с грантами, отпустили домой. Силовики провели обыск, рассказал URA.RU депутат. «Утром ко мне приехали следователи и провели обыск. Я нахожусь дома, все неплохо. Скрывать мне нечего, у меня все чисто. Никакие деньги я никогда не присваивал и тем более не воровал, поэтому не боюсь и не переживаю, знаю, что у меня все четко», — рассказал Бухаров. Депутат рассказал, что обвинения связаны с реализацией грантов организацией «Надежда» в период с 2020 по 2023 годы. «Были социальные проекты помощи детям-инвалидам. Что касается меня, я участвовал в разработке тех проектов и реализовывал их как сотрудник. Никаких финансовых и управленческих решений не принимал, поэтому, мягко говоря, удивлен, что ко мне приехали», — отметил он. Сообщалось, что следователи задержали Александра Бухарова. По данным источников URA.RU, они считают депутата причастным к махинациям с грантами. Вопросы к Бухарову возникли после изучения документов.