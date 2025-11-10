Курганец притворился случайным прохожим, чтобы не оплачивать крупный долг за ЖКХ
Житель Кургана накопил долг за ЖКХ в размере 400 тысяч рублей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане судебные приставы добились погашения задолженности за услуги ЖКХ в размере 400 тысяч рублей. Гражданин попытался избежать встречи, притворившись случайным прохожим, но обман не удался. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФССП региона.
Должник, который являлся собственником половины квартиры, на протяжении нескольких лет не оплачивал счета за водоснабжение, электроэнергию и отопление. После того как второй собственник умер, мужчина стал единоличным владельцем жилья, но продолжал игнорировать долги. «История получила логичное завершение. В один из таких визитов встреча все-таки состоялась: судебные приставы дождались неплательщика в подъезде, а он при этом заметил их, притворился случайным прохожим и попытался пройти мимо», — пишут приставы.
Судебные приставы предупредили, что вправе арестовать имущество должника — витрины и товар, так как им стало известно об аренде помещения и ведении торговли. После этого мужчина оперативно погасил задолженность в полном объеме.
В Курганской области не впервые применяют принудительные меры к должникам: ранее судебные приставы арестовали автодом мужчины, который уклонялся от уплаты налогов. После того как правоохранители выявили дом на колесах в ходе рейда, неплательщик единовременно выплатил 184 тысячи рублей и вернул свой автомобиль.
