Курганец притворился случайным прохожим, чтобы не оплачивать крупный долг за ЖКХ

Житель Кургана накопил долг за ЖКХ в размере 400 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане судебные приставы добились погашения задолженности за услуги ЖКХ в размере 400 тысяч рублей. Гражданин попытался избежать встречи, притворившись случайным прохожим, но обман не удался. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФССП региона.

Должник, который являлся собственником половины квартиры, на протяжении нескольких лет не оплачивал счета за водоснабжение, электроэнергию и отопление. После того как второй собственник умер, мужчина стал единоличным владельцем жилья, но продолжал игнорировать долги. «История получила логичное завершение. В один из таких визитов встреча все-таки состоялась: судебные приставы дождались неплательщика в подъезде, а он при этом заметил их, притворился случайным прохожим и попытался пройти мимо», — пишут приставы.

Судебные приставы предупредили, что вправе арестовать имущество должника — витрины и товар, так как им стало известно об аренде помещения и ведении торговли. После этого мужчина оперативно погасил задолженность в полном объеме.

