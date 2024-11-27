Арбенина рухнула с балкона во время концерта в Петербурге

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Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, арбенина диана
Певицу удалось поймать и возвратить обратно на балкон, пишет Shot Фото:

В ходе концерта в Санкт-Петербургском клубе «А2» известная рок-певица Диана Арбенина упала с балкона в зал. По информации очевидцев, инцидент произошел, когда артистка пыталась пройтись по сетке, расположенной вдоль балконов для фанатов, пишет telegram-канал Shot.

«Конструкция вдруг провалилась, и Диана Арбенина полетела вниз, вызвав панику среди зрителей», — сообщили очевидцы, пишет Shot/ Благодаря быстрой реакции публики, певицу удалось поймать и возвратить обратно на балкон.

Согласно предварительным данным, серьезных травм Диана Арбенина не получила. Сразу после происшествия концерт был продолжен.

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В ходе концерта в Санкт-Петербургском клубе «А2» известная рок-певица Диана Арбенина упала с балкона в зал. По информации очевидцев, инцидент произошел, когда артистка пыталась пройтись по сетке, расположенной вдоль балконов для фанатов, пишет telegram-канал Shot. «Конструкция вдруг провалилась, и Диана Арбенина полетела вниз, вызвав панику среди зрителей», — сообщили очевидцы, пишет Shot/ Благодаря быстрой реакции публики, певицу удалось поймать и возвратить обратно на балкон. Согласно предварительным данным, серьезных травм Диана Арбенина не получила. Сразу после происшествия концерт был продолжен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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