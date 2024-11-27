Арбенина рухнула с балкона во время концерта в Петербурге

В ходе концерта в Санкт-Петербургском клубе «А2» известная рок-певица Диана Арбенина упала с балкона в зал. По информации очевидцев, инцидент произошел, когда артистка пыталась пройтись по сетке, расположенной вдоль балконов для фанатов, пишет telegram-канал Shot.
«Конструкция вдруг провалилась, и Диана Арбенина полетела вниз, вызвав панику среди зрителей», — сообщили очевидцы, пишет Shot/ Благодаря быстрой реакции публики, певицу удалось поймать и возвратить обратно на балкон.
Согласно предварительным данным, серьезных травм Диана Арбенина не получила. Сразу после происшествия концерт был продолжен.
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