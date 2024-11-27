Аналитики рассказали, как экспортируемые в РФ машины готовы к холодам

Не все машины, присутствующие на российском рынке, имеют опции обогрева стекол, сидений и руля. Например, обогрев зеркал присутствует лишь у 83% автомобилей. Производители зачастую предлагают «теплые» опции за дополнительную плату, а экспортируемые в РФ авто могут быть рассчитаны на более теплый климат, сообщила управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.
«Некоторые автомобили, поставляемые в Россию через параллельные каналы из ОАЭ и Китая, действительно не включают обогрев заднего стекла и боковых зеркал. Чаще всего это связано с тем, что спецификации рассчитаны на более теплый климат и производители не предусмотрели такие опции для определенных рынков», — рассказала Франк газете «Известия».
Она подчеркнула, что при покупке машины из ОАЭ и Китая нужно внимательно проверять комплектацию. По словам экспертов «Авто.ру», подогрев сидений входит в оснащение 74% машин, а подогрев задних сидений — в 32%, удаленный запуск мотора для прогрева салона — в 26% моделей. Самая редкая опция — программируемый предпусковой отопитель — он входить лишь в 2% представленных в РФ моделей.
Эксперты издания подчеркивают, что больше всего к холодам подготовлены Chery, Geely и Haval и их суббренды. Среди российских брендов основательно оснащены машины марки Xcite и Lada Vesta NG. У других моделей, например Granta, Largus и Niva Travel, есть лишь обогрев лобового стекла и передних сидений.
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