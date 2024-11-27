США направят Украине новый пакет военной помощи в размере 725 млн долларов

В пакет войдут противотанковые вооружения, беспилотникиФото: Министерство обороны Израиля
Администрация США анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов, сообщил источник. Помощь включает различные типы вооружений, поддерживающие украинские силы в их текущем конфликте.
«В пакет войдут противотанковые вооружения, беспилотники, мины, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS», — сообщил источник из числа должностных лиц США, пишет агентство Reuters. Вооружения будут переданы Киеву со американских складов.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден ищет возможность как можно быстрее я дать Украине ядерное оружие и дополнительные 24 млрд долларов. Это связано с тем, что 20 января 2025 года состоится инаугурация Дональда Трампа.
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Администрация США анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов, сообщил источник. Помощь включает различные типы вооружений, поддерживающие украинские силы в их текущем конфликте. «В пакет войдут противотанковые вооружения, беспилотники, мины, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS», — сообщил источник из числа должностных лиц США, пишет агентство Reuters. Вооружения будут переданы Киеву со американских складов. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден ищет возможность как можно быстрее я дать Украине ядерное оружие и дополнительные 24 млрд долларов. Это связано с тем, что 20 января 2025 года состоится инаугурация Дональда Трампа.