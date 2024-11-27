27 ноября 2024

США направят Украине новый пакет военной помощи в размере 725 млн долларов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
В пакет войдут противотанковые вооружения, беспилотники Фото:

Администрация США анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов, сообщил источник. Помощь включает различные типы вооружений, поддерживающие украинские силы в их текущем конфликте.

«В пакет войдут противотанковые вооружения, беспилотники, мины, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS», — сообщил источник из числа должностных лиц США, пишет агентство Reuters. Вооружения будут переданы Киеву со американских складов.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден ищет возможность как можно быстрее я дать Украине ядерное оружие и дополнительные 24 млрд долларов. Это связано с тем, что 20 января 2025 года состоится инаугурация Дональда Трампа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация США анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов, сообщил источник. Помощь включает различные типы вооружений, поддерживающие украинские силы в их текущем конфликте. «В пакет войдут противотанковые вооружения, беспилотники, мины, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS», — сообщил источник из числа должностных лиц США, пишет агентство Reuters. Вооружения будут переданы Киеву со американских складов. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден ищет возможность как можно быстрее я дать Украине ядерное оружие и дополнительные 24 млрд долларов. Это связано с тем, что 20 января 2025 года состоится инаугурация Дональда Трампа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...