США направят Украине новый пакет военной помощи в размере 725 млн долларов

28 ноября 2024 в 04:50 Размер текста - 17 +

В пакет войдут противотанковые вооружения, беспилотники Фото: Министерство обороны Израиля Администрация США анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов, сообщил источник. Помощь включает различные типы вооружений, поддерживающие украинские силы в их текущем конфликте. «В пакет войдут противотанковые вооружения, беспилотники, мины, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS», — сообщил источник из числа должностных лиц США, пишет агентство Reuters. Вооружения будут переданы Киеву со американских складов. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден ищет возможность как можно быстрее я дать Украине ядерное оружие и дополнительные 24 млрд долларов. Это связано с тем, что 20 января 2025 года состоится инаугурация Дональда Трампа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация США анонсировала новый пакет военной помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов, сообщил источник. Помощь включает различные типы вооружений, поддерживающие украинские силы в их текущем конфликте. «В пакет войдут противотанковые вооружения, беспилотники, мины, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS», — сообщил источник из числа должностных лиц США, пишет агентство Reuters. Вооружения будут переданы Киеву со американских складов. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден ищет возможность как можно быстрее я дать Украине ядерное оружие и дополнительные 24 млрд долларов. Это связано с тем, что 20 января 2025 года состоится инаугурация Дональда Трампа.