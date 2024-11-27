Член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор-Грин заявила, что очередной запрос действующего главы Штатов Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис о помощи Украине ставит интересы США на последнее место. По словам Тейлор-Грин, Байден и Харрис рассматривают возможность дать Киеву ядерное оружие.
«Администрация Байдена и Харрис не только дает дополнительные 24 миллиарда долларов Украине, она также рассматривает возможность передачи ей ядерных вооружений. Все это в то время, когда американцы, которые платят налоги, страдают и лишены жилья в западной части штата Северная Каролина! Скорее бы наступило 20 января!» — написала Тейлор-Грин на своей странице в соцсети Х.
Член палаты также подчеркнула, что при этих расходах американские налогоплательщики остаются без должной поддержки со стороны своего правительства. Она выразила обеспокоенность по поводу финансового бремени, которое ложится на плечи граждан США в результате внешнеполитических решений текущей администрации.
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа запланирована на 20 января 2025 года. В ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал завершить конфликт на Украине. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил опасения относительно возможного прекращения поддержки Штатов Киеву в случае повторного избрания республиканца Трампа на пост главы Белого дома.
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