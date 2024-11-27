27 ноября 2024

В Свердловской области пенсионеры живут в гниющем двухэтажке без отопления. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Половина квартир двухэтажного дома нежилые (архивное фото)
Половина квартир двухэтажного дома нежилые (архивное фото) Фото:

В Карпинске (Свердловская область) жители двухэтажного дома на улице Угольщиков жалуются на ужасные жилищные условия. Часть пола сгнила, здание разрушается, а печное отопление не прогревает квартиры, где еще живут люди. Об этом свердловчане рассказали в соцсетях.

«Половина дома не отапливается вообще, потому что там люди не живут, половина дома замерзает. Там грибы растут, в полах дыры. И это там, где сделали ремонт три года назад. Соседняя квартира точно такая же, пола нет, все развалено», — рассказали местные жители telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».

Жильцы также утверждают, что газ проведен только к одной квартире из трех домов. Большая часть проживающих в здании — пенсионеры. Они подчеркивают, что всего в разрушающемся доме восемь квартир, четыре из которых разрушены.

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В Карпинске (Свердловская область) жители двухэтажного дома на улице Угольщиков жалуются на ужасные жилищные условия. Часть пола сгнила, здание разрушается, а печное отопление не прогревает квартиры, где еще живут люди. Об этом свердловчане рассказали в соцсетях. «Половина дома не отапливается вообще, потому что там люди не живут, половина дома замерзает. Там грибы растут, в полах дыры. И это там, где сделали ремонт три года назад. Соседняя квартира точно такая же, пола нет, все развалено», — рассказали местные жители telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Жильцы также утверждают, что газ проведен только к одной квартире из трех домов. Большая часть проживающих в здании — пенсионеры. Они подчеркивают, что всего в разрушающемся доме восемь квартир, четыре из которых разрушены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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