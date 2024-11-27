В Карпинске (Свердловская область) жители двухэтажного дома на улице Угольщиков жалуются на ужасные жилищные условия. Часть пола сгнила, здание разрушается, а печное отопление не прогревает квартиры, где еще живут люди. Об этом свердловчане рассказали в соцсетях.
«Половина дома не отапливается вообще, потому что там люди не живут, половина дома замерзает. Там грибы растут, в полах дыры. И это там, где сделали ремонт три года назад. Соседняя квартира точно такая же, пола нет, все развалено», — рассказали местные жители telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».
Жильцы также утверждают, что газ проведен только к одной квартире из трех домов. Большая часть проживающих в здании — пенсионеры. Они подчеркивают, что всего в разрушающемся доме восемь квартир, четыре из которых разрушены.
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