Минобороны ввело должности для работы с верующими военными

В военных округах России появились должности помощников командующих по работе с верующими военнослужащими Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Олег Веселков.
«В этом году по решению министра обороны РФ введены должности помощников командующих военных округов по работе с верующими военнослужащими. Кандидатуры подобраны, назначены, святейший Патриарх благословил святых отцов занимать такую должность», — отметил Веселков, пишет РИА Новости.
Помимо этого, замначальника ГВПУ сообщил о переходе священников на индивидуальную работу с верующими военными в условиях СВО. Он подчеркнул, что изменившиеся условия боевых действий требуют адаптации подходов к духовному обслуживанию: священнослужители теперь работают напрямую с отдельными военнослужащими, обеспечивая поддержку даже в окопах и блиндажах.
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