Минобороны ввело должности для работы с верующими военными

28 ноября 2024 в 06:23 Размер текста - 17 +

Святейший Патриарх благословил святых отцов занимать новую должность, заявил Веселков Фото: Анна Майорова © URA.RU В военных округах России появились должности помощников командующих по работе с верующими военнослужащими Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Олег Веселков. «В этом году по решению министра обороны РФ введены должности помощников командующих военных округов по работе с верующими военнослужащими. Кандидатуры подобраны, назначены, святейший Патриарх благословил святых отцов занимать такую должность», — отметил Веселков, пишет РИА Новости. Помимо этого, замначальника ГВПУ сообщил о переходе священников на индивидуальную работу с верующими военными в условиях СВО. Он подчеркнул, что изменившиеся условия боевых действий требуют адаптации подходов к духовному обслуживанию: священнослужители теперь работают напрямую с отдельными военнослужащими, обеспечивая поддержку даже в окопах и блиндажах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В военных округах России появились должности помощников командующих по работе с верующими военнослужащими Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Олег Веселков. «В этом году по решению министра обороны РФ введены должности помощников командующих военных округов по работе с верующими военнослужащими. Кандидатуры подобраны, назначены, святейший Патриарх благословил святых отцов занимать такую должность», — отметил Веселков, пишет РИА Новости. Помимо этого, замначальника ГВПУ сообщил о переходе священников на индивидуальную работу с верующими военными в условиях СВО. Он подчеркнул, что изменившиеся условия боевых действий требуют адаптации подходов к духовному обслуживанию: священнослужители теперь работают напрямую с отдельными военнослужащими, обеспечивая поддержку даже в окопах и блиндажах.