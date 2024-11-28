Минобороны ввело должности для работы с верующими военными

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молебен перед Главной иконой Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный». Екатеринбург, молебен, храм, молитва, церковь, военные, вера, погоны, майор, вооруженные силы, православие
Святейший Патриарх благословил святых отцов занимать новую должность, заявил Веселков Фото:

В военных округах России появились должности помощников командующих по работе с верующими военнослужащими Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Олег Веселков.

«В этом году по решению министра обороны РФ введены должности помощников командующих военных округов по работе с верующими военнослужащими. Кандидатуры подобраны, назначены, святейший Патриарх благословил святых отцов занимать такую должность», — отметил Веселков, пишет РИА Новости.

Помимо этого, замначальника ГВПУ сообщил о переходе священников на индивидуальную работу с верующими военными в условиях СВО. Он подчеркнул, что изменившиеся условия боевых действий требуют адаптации подходов к духовному обслуживанию: священнослужители теперь работают напрямую с отдельными военнослужащими, обеспечивая поддержку даже в окопах и блиндажах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В военных округах России появились должности помощников командующих по работе с верующими военнослужащими Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Олег Веселков. «В этом году по решению министра обороны РФ введены должности помощников командующих военных округов по работе с верующими военнослужащими. Кандидатуры подобраны, назначены, святейший Патриарх благословил святых отцов занимать такую должность», — отметил Веселков, пишет РИА Новости. Помимо этого, замначальника ГВПУ сообщил о переходе священников на индивидуальную работу с верующими военными в условиях СВО. Он подчеркнул, что изменившиеся условия боевых действий требуют адаптации подходов к духовному обслуживанию: священнослужители теперь работают напрямую с отдельными военнослужащими, обеспечивая поддержку даже в окопах и блиндажах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...