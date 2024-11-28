Осужденный за мошенничество экс-замглавы МЧС Андрей Гурович освободился по УДО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Гурьева приговорили к пяти годам колонии Фото:

Бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович, осужденный за мошенничество, вышел из колонии после условно-досрочного освобождения. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, Гурович провел в заключении менее 2,5 года из пяти, на которые его приговорили.

«Тагилстроевский районный суд удовлетворил просьбу Гуровича об условно-досрочном освобождении. Прокуратура это решение обжаловать не стала. Из колонии он освобожден», — рассказал собеседник информагентства. Это решение позволило бывшему чиновнику покинуть место лишения свободы значительно раньше срока.

Андрей Гурович был арестован в июле 2022 года и признан виновным в превышении полномочий, что привело к значительным финансовым потерям для государственного бюджета. По данным следствия, он способствовал неправомерному выделению из бюджета средств на строительство полевого госпиталя в Мурманской области, который впоследствии был демонтирован из-за несоответствия климатическим условиям

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович, осужденный за мошенничество, вышел из колонии после условно-досрочного освобождения. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, Гурович провел в заключении менее 2,5 года из пяти, на которые его приговорили. «Тагилстроевский районный суд удовлетворил просьбу Гуровича об условно-досрочном освобождении. Прокуратура это решение обжаловать не стала. Из колонии он освобожден», — рассказал собеседник информагентства. Это решение позволило бывшему чиновнику покинуть место лишения свободы значительно раньше срока. Андрей Гурович был арестован в июле 2022 года и признан виновным в превышении полномочий, что привело к значительным финансовым потерям для государственного бюджета. По данным следствия, он способствовал неправомерному выделению из бюджета средств на строительство полевого госпиталя в Мурманской области, который впоследствии был демонтирован из-за несоответствия климатическим условиям
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...