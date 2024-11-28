Осужденный за мошенничество экс-замглавы МЧС Андрей Гурович освободился по УДО

Гурьева приговорили к пяти годам колонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывший заместитель главы МЧС России Андрей Гурович, осужденный за мошенничество, вышел из колонии после условно-досрочного освобождения. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, Гурович провел в заключении менее 2,5 года из пяти, на которые его приговорили.

«Тагилстроевский районный суд удовлетворил просьбу Гуровича об условно-досрочном освобождении. Прокуратура это решение обжаловать не стала. Из колонии он освобожден», — рассказал собеседник информагентства. Это решение позволило бывшему чиновнику покинуть место лишения свободы значительно раньше срока.

Андрей Гурович был арестован в июле 2022 года и признан виновным в превышении полномочий, что привело к значительным финансовым потерям для государственного бюджета. По данным следствия, он способствовал неправомерному выделению из бюджета средств на строительство полевого госпиталя в Мурманской области, который впоследствии был демонтирован из-за несоответствия климатическим условиям