В Челябинске задержан сторонник украинской идеологии: он пытался подкупить сотрудника ФСБ. Видео

В Челябинске ФСБ задержала сторонника украинской националистической идеологии

28 ноября 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске сторонник украинской националистической идеологии, будучи задержанным ФСБ, пытался подкупить сотрудника ведомства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, за это он получил еще одну «уголовку». В СКР по Челябинской области сообщили, что довели дело до суда. «Обвиняемый, являясь сторонником радикальных взглядов, разместил в Telegram материалы экстремистской направленности. В последующем в целях уклонения от уголовной ответственности злоумышленник предложил сотруднику органа безопасности за денежное вознаграждение фальсифицировать полученные доказательства его незаконной деятельности», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В СКР по Челябинской области по факту дачи взятки должностному лицу было возбуждено уголовное дело. В следственный орган из УФСБ также передали материалы по уголовному делу, возбужденному по факту публичных призывов к экстремистской деятельности. В настоящее время все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске сторонник украинской националистической идеологии, будучи задержанным ФСБ, пытался подкупить сотрудника ведомства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, за это он получил еще одну «уголовку». В СКР по Челябинской области сообщили, что довели дело до суда. «Обвиняемый, являясь сторонником радикальных взглядов, разместил в Telegram материалы экстремистской направленности. В последующем в целях уклонения от уголовной ответственности злоумышленник предложил сотруднику органа безопасности за денежное вознаграждение фальсифицировать полученные доказательства его незаконной деятельности», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В СКР по Челябинской области по факту дачи взятки должностному лицу было возбуждено уголовное дело. В следственный орган из УФСБ также передали материалы по уголовному делу, возбужденному по факту публичных призывов к экстремистской деятельности. В настоящее время все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.