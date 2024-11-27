27 ноября 2024

В Челябинске задержан сторонник украинской идеологии: он пытался подкупить сотрудника ФСБ. Видео

В Челябинске ФСБ задержала сторонника украинской националистической идеологии
© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, фсб, силовики, оружие, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, чекисты
Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника Фото:

В Челябинске сторонник украинской националистической идеологии, будучи задержанным ФСБ, пытался подкупить сотрудника ведомства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, за это он получил еще одну «уголовку». В СКР по Челябинской области сообщили, что довели дело до суда.

«Обвиняемый, являясь сторонником радикальных взглядов, разместил в Telegram материалы экстремистской направленности. В последующем в целях уклонения от уголовной ответственности злоумышленник предложил сотруднику органа безопасности за денежное вознаграждение фальсифицировать полученные доказательства его незаконной деятельности», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В СКР по Челябинской области по факту дачи взятки должностному лицу было возбуждено уголовное дело. В следственный орган из УФСБ также передали материалы по уголовному делу, возбужденному по факту публичных призывов к экстремистской деятельности. В настоящее время все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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В Челябинске сторонник украинской националистической идеологии, будучи задержанным ФСБ, пытался подкупить сотрудника ведомства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, за это он получил еще одну «уголовку». В СКР по Челябинской области сообщили, что довели дело до суда. «Обвиняемый, являясь сторонником радикальных взглядов, разместил в Telegram материалы экстремистской направленности. В последующем в целях уклонения от уголовной ответственности злоумышленник предложил сотруднику органа безопасности за денежное вознаграждение фальсифицировать полученные доказательства его незаконной деятельности», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В СКР по Челябинской области по факту дачи взятки должностному лицу было возбуждено уголовное дело. В следственный орган из УФСБ также передали материалы по уголовному делу, возбужденному по факту публичных призывов к экстремистской деятельности. В настоящее время все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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