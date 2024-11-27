Сироте из Коркино отказали в выплате компенсации за затопленный дом

28 ноября 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

Дом признан непригодным для проживания (архивное фото) Фото: Алексей Самаев © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Сироте с двумя детьми из Коркино (Челябинская область) отказали в выплате компенсации за затопленный дом, признанный непригодным для проживания. Как рассказала URA.RU сестра женщины, мать с детьми вынуждена жить у соседей. В региональном минсоце URA.RU ответили, почему произошла такая ситуация и что делать семье. «Моя сестра сирота, она с двумя детьми живет по соседям, так как летом ее дом в Коркино по улице Чкалова затопило. Она вызвала независимую экспертизу за свой счет, дом признали нежилым, но в компенсации утраты жилья отказали», — рассказала URA.RU родственница семьи. Родные добавили, что женщина является матерью-одиночкой. Она купила дом на маткапитал, но после потопа жить ей с детьми негде. По словам семьи, в соцзащите им отказали в получении сертификата на новое жилье. В областном минсоце URA.RU рассказали о причинах отказа. «Юлии Г. отказано в предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилья взамен утраченного. Решение принято на основании заключения комиссии администрации Коркинского муниципального округа, согласно которому жилой дом находился в аварийном состоянии до подтопления, следовательно, он не может быть признан утраченным в результате чрезвычайной ситуации», — уточнили в пресс-службе ведомства. Также в ведомстве порекомендовали семье обратиться в администрацию Коркинского района для получения жилья по договору соцнайма. Это поможет семье обрести пригодное для проживания жилье. Затяжные ливни обрушились на Челябинскую область в июле 2024 года. Из-за обильных осадков водоемы вышли из берегов и затопили десятки населенных пунктов. В городах и поселках были объявлены режимы ЧС, людей эвакуировали, жителям были выплачены компенсации. Работа по восстановлению региона после паводка продолжается до сих пор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сироте с двумя детьми из Коркино (Челябинская область) отказали в выплате компенсации за затопленный дом, признанный непригодным для проживания. Как рассказала URA.RU сестра женщины, мать с детьми вынуждена жить у соседей. В региональном минсоце URA.RU ответили, почему произошла такая ситуация и что делать семье. «Моя сестра сирота, она с двумя детьми живет по соседям, так как летом ее дом в Коркино по улице Чкалова затопило. Она вызвала независимую экспертизу за свой счет, дом признали нежилым, но в компенсации утраты жилья отказали», — рассказала URA.RU родственница семьи. Родные добавили, что женщина является матерью-одиночкой. Она купила дом на маткапитал, но после потопа жить ей с детьми негде. По словам семьи, в соцзащите им отказали в получении сертификата на новое жилье. В областном минсоце URA.RU рассказали о причинах отказа. «Юлии Г. отказано в предоставлении единовременной выплаты на приобретение жилья взамен утраченного. Решение принято на основании заключения комиссии администрации Коркинского муниципального округа, согласно которому жилой дом находился в аварийном состоянии до подтопления, следовательно, он не может быть признан утраченным в результате чрезвычайной ситуации», — уточнили в пресс-службе ведомства. Также в ведомстве порекомендовали семье обратиться в администрацию Коркинского района для получения жилья по договору соцнайма. Это поможет семье обрести пригодное для проживания жилье. Затяжные ливни обрушились на Челябинскую область в июле 2024 года. Из-за обильных осадков водоемы вышли из берегов и затопили десятки населенных пунктов. В городах и поселках были объявлены режимы ЧС, людей эвакуировали, жителям были выплачены компенсации. Работа по восстановлению региона после паводка продолжается до сих пор.