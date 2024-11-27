Когда откроются катки в Екатеринбурге

В декабре откроются основные катки Екатеринбурга

28 ноября 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Покататься на коньках горожане смогут через две недели Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU С наступлением зимы на очередь приходят новые активности вне дома, одна из них — посещение катка. Какие площадки Екатеринбурга уже принимают посетителей или только готовятся — разбиралось URA.RU. «Ледок» у ТЦ Veer Mall Площадка открылась 16 ноября и встречает гостей ежедневно. В будни вход стоит 199 рублей для взрослых, 149 рублей — для детей до 12 лет включительно, после 18:00 — 249 и 199 рублей соответственно. В выходные днем каток можно посетить за 249 и 199 рублей, вечером — 299 и 249 рублей. На месте есть аренда коньков, размеры от 26 до 47-го. Покататься бесплатно могут дети до 5 лет, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья. Для многодетных семей и участников СВО действует скидка 30%. «Северное сияние» В парке Маяковского тоже начали заливать площадку, команда ЦПКиО рассчитывает, что на это уйдет примерно две недели, если не вмешается плюсовая температура. Предварительно, каток откроется 14 декабря: в этот день устроят развлекательные мероприятия с аниматорами. Стадион «Юность» Здесь тоже начали наращивать лед. По плану, если погода не внесет коррективы, первыми на неделе со 2 декабря покрытие опробуют конькобежцы, после 9 декабря смогут покататься и все желающие. Каток на площади 1905 года Открытие катка планируют провести 21 декабря. В этот день горожане увидят ледовое шоу Ильи Авербуха, также пройдет встреча с фигуристами и хоккеистами, мастер-классы. О стоимости входа пока информации не было, но известно, что в будние дни пустят бесплатно тех, у кого есть свои коньки. Катание будет проходить сеансами по полтора часа (до 500 человек на каждом), всего же будет шесть заходов. Билеты будут продаваться онлайн или в кассе у самого катка, также предусмотрен абонемент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С наступлением зимы на очередь приходят новые активности вне дома, одна из них — посещение катка. Какие площадки Екатеринбурга уже принимают посетителей или только готовятся — разбиралось URA.RU. Площадка открылась 16 ноября и встречает гостей ежедневно. В будни вход стоит 199 рублей для взрослых, 149 рублей — для детей до 12 лет включительно, после 18:00 — 249 и 199 рублей соответственно. В выходные днем каток можно посетить за 249 и 199 рублей, вечером — 299 и 249 рублей. На месте есть аренда коньков, размеры от 26 до 47-го. Покататься бесплатно могут дети до 5 лет, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья. Для многодетных семей и участников СВО действует скидка 30%. В парке Маяковского тоже начали заливать площадку, команда ЦПКиО рассчитывает, что на это уйдет примерно две недели, если не вмешается плюсовая температура. Предварительно, каток откроется 14 декабря: в этот день устроят развлекательные мероприятия с аниматорами. Здесь тоже начали наращивать лед. По плану, если погода не внесет коррективы, первыми на неделе со 2 декабря покрытие опробуют конькобежцы, после 9 декабря смогут покататься и все желающие. Открытие катка планируют провести 21 декабря. В этот день горожане увидят ледовое шоу Ильи Авербуха, также пройдет встреча с фигуристами и хоккеистами, мастер-классы. О стоимости входа пока информации не было, но известно, что в будние дни пустят бесплатно тех, у кого есть свои коньки. Катание будет проходить сеансами по полтора часа (до 500 человек на каждом), всего же будет шесть заходов. Билеты будут продаваться онлайн или в кассе у самого катка, также предусмотрен абонемент.