27 ноября 2024
26 ноября 2024

Пермские власти назвали итоги работы электробусов

В Перми электробусы перевезли более 4 млн пассажиров за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Электробусный маршрут №81 запустили в ноябре 2023 года
Электробусный маршрут №81 запустили в ноябре 2023 года Фото:

В Перми электробусный маршрут №81 перевез более 4 млн человек за год. Его запустили в ноябре 2023 года.

«За первое полугодие 2024 года маршрут №81 перевез 1,5 млн пассажиров. За второе полугодие пассажиропоток значительно вырос, за год он составил 4,1 млн человек. По будням маршрутом пользуются в среднем 13,6 тысячи пассажиров», — сообщается на сайте администрации Перми.

В 2024 году электробусы проехали по маршруту 49 тысяч раз. Каждый день на линию выходят 14 транспортных средств, еще два находятся в резерве. На улице Сапфирной для них установлены ультрабыстрые зарядные станции.

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В Перми электробусный маршрут №81 перевез более 4 млн человек за год. Его запустили в ноябре 2023 года. «За первое полугодие 2024 года маршрут №81 перевез 1,5 млн пассажиров. За второе полугодие пассажиропоток значительно вырос, за год он составил 4,1 млн человек. По будням маршрутом пользуются в среднем 13,6 тысячи пассажиров», — сообщается на сайте администрации Перми. В 2024 году электробусы проехали по маршруту 49 тысяч раз. Каждый день на линию выходят 14 транспортных средств, еще два находятся в резерве. На улице Сапфирной для них установлены ультрабыстрые зарядные станции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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