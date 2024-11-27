Пермские власти назвали итоги работы электробусов

Электробусный маршрут №81 запустили в ноябре 2023 года
В Перми электробусный маршрут №81 перевез более 4 млн человек за год. Его запустили в ноябре 2023 года.
«За первое полугодие 2024 года маршрут №81 перевез 1,5 млн пассажиров. За второе полугодие пассажиропоток значительно вырос, за год он составил 4,1 млн человек. По будням маршрутом пользуются в среднем 13,6 тысячи пассажиров», — сообщается на сайте администрации Перми.
В 2024 году электробусы проехали по маршруту 49 тысяч раз. Каждый день на линию выходят 14 транспортных средств, еще два находятся в резерве. На улице Сапфирной для них установлены ультрабыстрые зарядные станции.
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