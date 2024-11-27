27 ноября 2024

Смертельное ДТП произошло ночью около Магнитогорска. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка соблюдения пользователями самокатов правил движения по городу. Екатеринбург , автомобиль дпс, рейд, полиция, гибдд, инспектор дпс
Обстоятельства ДТП устанавливаются (архивное фото) Фото:

Около города Магнитогорска (Челябинской области) в ночном ДТП погиб 29-летний пассажир автомобиля Volkswagen Touareg. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе областного Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«ДТП произошло 28 ноября в 05:54 часов на 24 километре автодороги „Магнитогорск-Кизил-Сибай“. Водитель автомобиля Volkswagen Touareg не выбрал безопасную скорость движения и съехал в кювет. В ДТП погиб 29-летний пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водитель остался жив.

В Челябинске ранее в аварии в ночь на 26 ноября по улице Самохина погибла 32-летняя девушка-водитель. Она не справилась с управлением на повороте и вылетела за пределы проезжей части, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около города Магнитогорска (Челябинской области) в ночном ДТП погиб 29-летний пассажир автомобиля Volkswagen Touareg. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе областного Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «ДТП произошло 28 ноября в 05:54 часов на 24 километре автодороги „Магнитогорск-Кизил-Сибай“. Водитель автомобиля Volkswagen Touareg не выбрал безопасную скорость движения и съехал в кювет. В ДТП погиб 29-летний пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водитель остался жив. В Челябинске ранее в аварии в ночь на 26 ноября по улице Самохина погибла 32-летняя девушка-водитель. Она не справилась с управлением на повороте и вылетела за пределы проезжей части, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...