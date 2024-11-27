Около города Магнитогорска (Челябинской области) в ночном ДТП погиб 29-летний пассажир автомобиля Volkswagen Touareg. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе областного Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«ДТП произошло 28 ноября в 05:54 часов на 24 километре автодороги „Магнитогорск-Кизил-Сибай“. Водитель автомобиля Volkswagen Touareg не выбрал безопасную скорость движения и съехал в кювет. В ДТП погиб 29-летний пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Водитель остался жив.
В Челябинске ранее в аварии в ночь на 26 ноября по улице Самохина погибла 32-летняя девушка-водитель. Она не справилась с управлением на повороте и вылетела за пределы проезжей части, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!