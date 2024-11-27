Социальные выплаты в Челябинской области проиндексируют в 2025 году

Депутаты заксобрания Челябинской области 28 ноября в первом чтении приняли проект бюджета региона на 2025 год. Как сообщает корреспондент URA.RU, бюджет предусматривает индексацию всех социальных выплат.
«Все выплаты сохранены и проиндексированы в соответствии с региональным законодательством. Приоритет бюджета 2025 года — меры социальной поддержки жителей региона. Социальная составляющая бюджета — более 70% расходов», — сообщает корреспондент агентства.
Доклад о бюджете будущего года представлял министр финансов региона Андрей Пшеницын. Запланированные доходы составляют 280 миллиардов рублей, расходы — 307,2 миллиарда, дефицит — 27,2 миллиарда. По словам Пшеницына, источником покрытия дефицита определены коммерческие заимствования, но они предусматриваются для подстраховки и только в крайних случаях.
Ко второму чтению параметры доходов и расходов изменятся в большую сторону. Это связано с тем, что регионам будут распределены средства по ряду федеральных программ. Второе чтение бюджета состоится в декабре.
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