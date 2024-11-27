27 ноября 2024

Социальные выплаты в Челябинской области проиндексируют в 2025 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальные выплаты будут проиндексированы с января
Социальные выплаты будут проиндексированы с января Фото:

Депутаты заксобрания Челябинской области 28 ноября в первом чтении приняли проект бюджета региона на 2025 год. Как сообщает корреспондент URA.RU, бюджет предусматривает индексацию всех социальных выплат.

«Все выплаты сохранены и проиндексированы в соответствии с региональным законодательством. Приоритет бюджета 2025 года — меры социальной поддержки жителей региона. Социальная составляющая бюджета — более 70% расходов», — сообщает корреспондент агентства.

Доклад о бюджете будущего года представлял министр финансов региона Андрей Пшеницын. Запланированные доходы составляют 280 миллиардов рублей, расходы — 307,2 миллиарда, дефицит — 27,2 миллиарда. По словам Пшеницына, источником покрытия дефицита определены коммерческие заимствования, но они предусматриваются для подстраховки и только в крайних случаях.

Ко второму чтению параметры доходов и расходов изменятся в большую сторону. Это связано с тем, что регионам будут распределены средства по ряду федеральных программ. Второе чтение бюджета состоится в декабре.

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Депутаты заксобрания Челябинской области 28 ноября в первом чтении приняли проект бюджета региона на 2025 год. Как сообщает корреспондент URA.RU, бюджет предусматривает индексацию всех социальных выплат. «Все выплаты сохранены и проиндексированы в соответствии с региональным законодательством. Приоритет бюджета 2025 года — меры социальной поддержки жителей региона. Социальная составляющая бюджета — более 70% расходов», — сообщает корреспондент агентства. Доклад о бюджете будущего года представлял министр финансов региона Андрей Пшеницын. Запланированные доходы составляют 280 миллиардов рублей, расходы — 307,2 миллиарда, дефицит — 27,2 миллиарда. По словам Пшеницына, источником покрытия дефицита определены коммерческие заимствования, но они предусматриваются для подстраховки и только в крайних случаях. Ко второму чтению параметры доходов и расходов изменятся в большую сторону. Это связано с тем, что регионам будут распределены средства по ряду федеральных программ. Второе чтение бюджета состоится в декабре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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