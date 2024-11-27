Бюджет Свердловской области на 2025 год станет еще дефицитнее

В обновленном проекте бюджета Свердловской области на 2025 год вырос госдолг

28 ноября 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Госдолг Свердловской области превысил 120 млрд рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU В обновленном проекте бюджета Свердловской области на 2025 год расходы выросли больше, чем доходы, а госдолг увеличился на 1,3 млрд рублей. Поправки к главному финансовому документу области одобрили депутаты днем 28 ноября, передает корреспондент URA.RU. «Поправками предлагается увеличить объем доходов областного бюджета на 2025 год на 36,9 млрд, в результате общий объем составит 483,8 млрд. Расходы увеличиваются на 38,3 млрд и составят 529,1 млрд. Объем дефицита областного бюджета увеличивается на 1,3 млрд (был 120,8 млрд рублей, — прим. URA.RU). Вы видели, что доходов чуть меньше, чем расходов, поэтому дефицит приходится маленько увеличиваться», — прокомментировал председатель бюджетного комитета заксобрания Петр Соколюк. Глава областного минфина Александр Старков пояснил URA.RU, что госдолг находится в допустимых пределах. «Он идет в соответствии со всеми соглашениями с Минфином РФ, в соответствии с бюджетным кодексом, поэтому никакие размеры не превышает. Расходы хорошо увеличены, соответственно, дефицит также поднимается», — отметил он. При этом 40 млрд рублей с региона могут списать — в рамках поручения президента Владимира Путина. Итоговый проект бюджета парламентарии должны принять на заседании парламента 3 декабря. Как ранее сообщало URA.RU, бюджет региона на следующий год получился одним из самых сложных, многие сферы оказались недофинансированы. Основная причина связана с тем, что большая часть денег уйдет на социальную сферу, чтобы выполнить федеральные поручения. Обновленный проект бюджета рассмотрели на комитете по финансам Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В обновленном проекте бюджета Свердловской области на 2025 год расходы выросли больше, чем доходы, а госдолг увеличился на 1,3 млрд рублей. Поправки к главному финансовому документу области одобрили депутаты днем 28 ноября, передает корреспондент URA.RU. «Поправками предлагается увеличить объем доходов областного бюджета на 2025 год на 36,9 млрд, в результате общий объем составит 483,8 млрд. Расходы увеличиваются на 38,3 млрд и составят 529,1 млрд. Объем дефицита областного бюджета увеличивается на 1,3 млрд (был 120,8 млрд рублей, — прим. URA.RU). Вы видели, что доходов чуть меньше, чем расходов, поэтому дефицит приходится маленько увеличиваться», — прокомментировал председатель бюджетного комитета заксобрания Петр Соколюк. Глава областного минфина Александр Старков пояснил URA.RU, что госдолг находится в допустимых пределах. «Он идет в соответствии со всеми соглашениями с Минфином РФ, в соответствии с бюджетным кодексом, поэтому никакие размеры не превышает. Расходы хорошо увеличены, соответственно, дефицит также поднимается», — отметил он. При этом 40 млрд рублей с региона могут списать — в рамках поручения президента Владимира Путина. Итоговый проект бюджета парламентарии должны принять на заседании парламента 3 декабря. Как ранее сообщало URA.RU, бюджет региона на следующий год получился одним из самых сложных, многие сферы оказались недофинансированы. Основная причина связана с тем, что большая часть денег уйдет на социальную сферу, чтобы выполнить федеральные поручения.