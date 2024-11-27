Жители Сургута пожаловались на сокращение уроков в школе из-за грязной воды

Жители Сургута (ХМАО) пожаловались на сокращение уроков в школе №45. Родители учеников утверждают, что ситуация связана с грязной водой в учреждении, из-за чего школьникам не могут готовить еду. Об этом URA.RU рассказала мать одного из учеников.
«Школа проводит по три урока, и отпускает детей домой, потому что столовая не может варить еду из грязной воды. Это нормально? Сколько нужно недель, месяцев, чтобы решить эту проблему?», — возмущается собеседница.
До этого сургутяне также жаловались в комментариях под постами главы города Максима Слепова в Telegram на грязную воду в жилых домах. «Вода грязная, с песком. Кушать не приготовить! Сами купаемся в желтой воде, а маленьких детей как купать?», — написала одна из жительниц.
В мэрию Сургута URA.RU направило официальный запрос. Ответ ожидается.
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