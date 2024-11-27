27 ноября 2024

Жители Сургута пожаловались на сокращение уроков в школе из-за грязной воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за грязной воды школьникам не могут готовить еду
Из-за грязной воды школьникам не могут готовить еду Фото:

Жители Сургута (ХМАО) пожаловались на сокращение уроков в школе №45. Родители учеников утверждают, что ситуация связана с грязной водой в учреждении, из-за чего школьникам не могут готовить еду. Об этом URA.RU рассказала мать одного из учеников.

«Школа проводит по три урока, и отпускает детей домой, потому что столовая не может варить еду из грязной воды. Это нормально? Сколько нужно недель, месяцев, чтобы решить эту проблему?», — возмущается собеседница.

До этого сургутяне также жаловались в комментариях под постами главы города Максима Слепова в Telegram на грязную воду в жилых домах. «Вода грязная, с песком. Кушать не приготовить! Сами купаемся в желтой воде, а маленьких детей как купать?», — написала одна из жительниц.

В мэрию Сургута URA.RU направило официальный запрос. Ответ ожидается.

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Жители Сургута (ХМАО) пожаловались на сокращение уроков в школе №45. Родители учеников утверждают, что ситуация связана с грязной водой в учреждении, из-за чего школьникам не могут готовить еду. Об этом URA.RU рассказала мать одного из учеников. «Школа проводит по три урока, и отпускает детей домой, потому что столовая не может варить еду из грязной воды. Это нормально? Сколько нужно недель, месяцев, чтобы решить эту проблему?», — возмущается собеседница. До этого сургутяне также жаловались в комментариях под постами главы города Максима Слепова в Telegram на грязную воду в жилых домах. «Вода грязная, с песком. Кушать не приготовить! Сами купаемся в желтой воде, а маленьких детей как купать?», — написала одна из жительниц. В мэрию Сургута URA.RU направило официальный запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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