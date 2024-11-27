27 ноября 2024

В ХМАО перенесли открытие горнолыжного сезона из-за теплой погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжные курорты в ХМАО планируют открыть в середине декабря
Горнолыжные курорты в ХМАО планируют открыть в середине декабря Фото:

Сургутский комплекс «Каменный мыс» перенес открытие горнолыжного сезона на середину декабря. Снежные трассы не удалось подготовить к концу ноября из-за теплой погоды.

«В связи с аномальными погодными условиями открытие сезона откладывается на 12 декабря», — сообщили администраторы «Каменного мыса» в соцсети «ВКонтакте». Горнолыжный комплекс планировали открыть 30 ноября.

Другие горнолыжные курорты в ХМАО также начнут работу не раньше середины декабря. «Погода не дает подготовить снежные трассы. Техника работает только при минусовой температуре воздуха, а у нас то ноль градусов, то +2», — узнал корреспондент URA.RU в ханты-мансийском «Хвойном урмане». «Недели через две только, может быть, напылят гору снегом», — добавили в нижневартовской базе отдыха «Трехгорье».

Между тем, синоптики прогнозируют в ХМАО резкое похолодание в начале январе. Столбики термометров в некоторых районах округа опустятся до –15.

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Сургутский комплекс «Каменный мыс» перенес открытие горнолыжного сезона на середину декабря. Снежные трассы не удалось подготовить к концу ноября из-за теплой погоды. «В связи с аномальными погодными условиями открытие сезона откладывается на 12 декабря», — сообщили администраторы «Каменного мыса» в соцсети «ВКонтакте». Горнолыжный комплекс планировали открыть 30 ноября. Другие горнолыжные курорты в ХМАО также начнут работу не раньше середины декабря. «Погода не дает подготовить снежные трассы. Техника работает только при минусовой температуре воздуха, а у нас то ноль градусов, то +2», — узнал корреспондент URA.RU в ханты-мансийском «Хвойном урмане». «Недели через две только, может быть, напылят гору снегом», — добавили в нижневартовской базе отдыха «Трехгорье». Между тем, синоптики прогнозируют в ХМАО резкое похолодание в начале январе. Столбики термометров в некоторых районах округа опустятся до –15.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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