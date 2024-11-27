В ХМАО перенесли открытие горнолыжного сезона из-за теплой погоды

Сургутский комплекс «Каменный мыс» перенес открытие горнолыжного сезона на середину декабря. Снежные трассы не удалось подготовить к концу ноября из-за теплой погоды.
«В связи с аномальными погодными условиями открытие сезона откладывается на 12 декабря», — сообщили администраторы «Каменного мыса» в соцсети «ВКонтакте». Горнолыжный комплекс планировали открыть 30 ноября.
Другие горнолыжные курорты в ХМАО также начнут работу не раньше середины декабря. «Погода не дает подготовить снежные трассы. Техника работает только при минусовой температуре воздуха, а у нас то ноль градусов, то +2», — узнал корреспондент URA.RU в ханты-мансийском «Хвойном урмане». «Недели через две только, может быть, напылят гору снегом», — добавили в нижневартовской базе отдыха «Трехгорье».
Между тем, синоптики прогнозируют в ХМАО резкое похолодание в начале январе. Столбики термометров в некоторых районах округа опустятся до –15.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!