26 ноября 2024

В ХМАО после потепления резко нагрянут морозы

Синоптики прогнозируют в ХМАО резкое похолодание почти до -15
© Служба новостей «URA.RU»
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К концу недели в Югре ожидается похолодание почти до -15
К концу недели в Югре ожидается похолодание почти до -15 Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе синоптики ожидают резкое похолодание. После потепления в отдельные районы к концу недели вернутся морозы почти до -15 градусов.

«В пятницу 29 ноября переменная облачность. Местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер переменных направлений 1-6 м/с . Температура ночью -2,-7, при прояснениях до -13, днем +1,-4, местами по северу до -10», — сообщает окружной Гидрометцентр.

По Сургуту и Нижневартовску в последний рабочий день недели ожидается температура от -2 до -8, согласно данным «Яндекс Погоды». А в Ханты-Мансийске будет немного теплее — от -1 до -6.

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В Ханты-Мансийском автономном округе синоптики ожидают резкое похолодание. После потепления в отдельные районы к концу недели вернутся морозы почти до -15 градусов. «В пятницу 29 ноября переменная облачность. Местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер переменных направлений 1-6 м/с . Температура ночью -2,-7, при прояснениях до -13, днем +1,-4, местами по северу до -10», — сообщает окружной Гидрометцентр. По Сургуту и Нижневартовску в последний рабочий день недели ожидается температура от -2 до -8, согласно данным «Яндекс Погоды». А в Ханты-Мансийске будет немного теплее — от -1 до -6.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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