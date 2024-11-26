В ХМАО после потепления резко нагрянут морозы

В Ханты-Мансийском автономном округе синоптики ожидают резкое похолодание. После потепления в отдельные районы к концу недели вернутся морозы почти до -15 градусов.
«В пятницу 29 ноября переменная облачность. Местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер переменных направлений 1-6 м/с . Температура ночью -2,-7, при прояснениях до -13, днем +1,-4, местами по северу до -10», — сообщает окружной Гидрометцентр.
По Сургуту и Нижневартовску в последний рабочий день недели ожидается температура от -2 до -8, согласно данным «Яндекс Погоды». А в Ханты-Мансийске будет немного теплее — от -1 до -6.
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