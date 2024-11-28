Рейсы в жаркую экзотическую страну запустят в новом году из Екатеринбурга

В 2025 году из Екатеринбурга могут запустить рейсы в Малайзию

28 ноября 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Малайзия станет более дорогим направлением в отличие от Таиланда Фото: Yulia Kapishnikova\Global Look Press В 2025 году из Екатеринбурга могут стартовать прямые рейсы в Малайзию. Планами и размышлениями о развитии географии полетов поделился глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в разговоре с URA.RU. «Крайне перспективным в 2025 году выглядит прямое авиасообщение с Малайзией. Рейсы либо в Куала-Лумпур, либо на остров Лангкави. Переговоры по прямому авиасообщению ведутся прямо сейчас с посольством Малайзии. Спрос на туры увеличился практически в два раза. Сейчас попасть туда можно только с пересадкой, однако прямые рейсы могут быть интересны как отечественным туристам, так и зарубежным», — рассказал Мальцев. Он добавил, что Малайзия — более дорогое направление в отличие от Таиланда. А растущий интерес к экзотическим направлениям среди туристов «вселяет уверенность в то, что рейсы будут популярны». Вторым направлением, которое, вероятно, появится в 2025 году, может стать прямой авиаперелет на Северный Иссык-Куль в аэропорт города Тамчи в Киргизии. Перспективы у этих рейсов «очень хорошие», считает Мальцев. Кроме того, ожидается, что из Екатеринбурга появится прямое беспосадочное авиасообщение во Вьетнам, увеличится география полета в КНР (в 2025 году рассматриваются перспективы полета еще в два китайских города). При этом Мальцев предупредил, что на данный момент это только планы, которые, вероятно, осуществятся. Однако точно говорить пока рано. «Это планы, но, на мой взгляд, вполне реальные, потому что идут переговоры», — подытожил он. «У нас продолжается прямое авиасообщение на остров Шри-Ланка. Добавился [для перелетов] остров Хайнань, увеличилось количество вылетов в ОАЭ, появились рейсы в Тбилиси-Батуми. Это уже неплохо, если не берем европейский континент, география полетов близка к докризисному и доковидному», — подводя итоги 2024 года, заявил Мальцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2025 году из Екатеринбурга могут стартовать прямые рейсы в Малайзию. Планами и размышлениями о развитии географии полетов поделился глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев в разговоре с URA.RU. «Крайне перспективным в 2025 году выглядит прямое авиасообщение с Малайзией. Рейсы либо в Куала-Лумпур, либо на остров Лангкави. Переговоры по прямому авиасообщению ведутся прямо сейчас с посольством Малайзии. Спрос на туры увеличился практически в два раза. Сейчас попасть туда можно только с пересадкой, однако прямые рейсы могут быть интересны как отечественным туристам, так и зарубежным», — рассказал Мальцев. Он добавил, что Малайзия — более дорогое направление в отличие от Таиланда. А растущий интерес к экзотическим направлениям среди туристов «вселяет уверенность в то, что рейсы будут популярны». Вторым направлением, которое, вероятно, появится в 2025 году, может стать прямой авиаперелет на Северный Иссык-Куль в аэропорт города Тамчи в Киргизии. Перспективы у этих рейсов «очень хорошие», считает Мальцев. Кроме того, ожидается, что из Екатеринбурга появится прямое беспосадочное авиасообщение во Вьетнам, увеличится география полета в КНР (в 2025 году рассматриваются перспективы полета еще в два китайских города). При этом Мальцев предупредил, что на данный момент это только планы, которые, вероятно, осуществятся. Однако точно говорить пока рано. «Это планы, но, на мой взгляд, вполне реальные, потому что идут переговоры», — подытожил он. «У нас продолжается прямое авиасообщение на остров Шри-Ланка. Добавился [для перелетов] остров Хайнань, увеличилось количество вылетов в ОАЭ, появились рейсы в Тбилиси-Батуми. Это уже неплохо, если не берем европейский континент, география полетов близка к докризисному и доковидному», — подводя итоги 2024 года, заявил Мальцев.