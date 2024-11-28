Минобороны РФ выбирает новые цели для удара «Орешником»

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Россия собирается вновь использовать «Орешник» для ударов по Украине
Россия собирается вновь использовать «Орешник» для ударов по Украине Фото:

В настоящее время Министерство обороны РФ совместно с Генштабом выбирает новые цели для удара российской ракетой средней дальности «Орешник» по территории Украины. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Генштаб и Минобороны в настоящее время подбирают цели для поражения „Орешником“ на территории Украины», — заявил Путин на сессии ОДКБ. Трансляция ввелась на телеканале «Россия-24».

Впервые ВС РФ применили ракету «Орешник» 22 ноября, ударив по оборонно-промышленному комплексу «Южмаш» в Днепропетровске. Тогда российский лидер заявил, что испытания прошли успешно, все цели были поражены.

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В настоящее время Министерство обороны РФ совместно с Генштабом выбирает новые цели для удара российской ракетой средней дальности «Орешник» по территории Украины. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Генштаб и Минобороны в настоящее время подбирают цели для поражения „Орешником“ на территории Украины», — заявил Путин на сессии ОДКБ. Трансляция ввелась на телеканале «Россия-24». Впервые ВС РФ применили ракету «Орешник» 22 ноября, ударив по оборонно-промышленному комплексу «Южмаш» в Днепропетровске. Тогда российский лидер заявил, что испытания прошли успешно, все цели были поражены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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