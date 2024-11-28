Минобороны РФ выбирает новые цели для удара «Орешником»

В настоящее время Министерство обороны РФ совместно с Генштабом выбирает новые цели для удара российской ракетой средней дальности «Орешник» по территории Украины. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Генштаб и Минобороны в настоящее время подбирают цели для поражения „Орешником“ на территории Украины», — заявил Путин на сессии ОДКБ. Трансляция ввелась на телеканале «Россия-24».
Впервые ВС РФ применили ракету «Орешник» 22 ноября, ударив по оборонно-промышленному комплексу «Южмаш» в Днепропетровске. Тогда российский лидер заявил, что испытания прошли успешно, все цели были поражены.
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