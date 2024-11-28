Директора департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции ХМАО Александра Деменко заподозрили в замалчивании скандалов. Источник URA.RU в политическом истеблишменте рассказал, что жалобы и сообщения о нарушениях, допущенных руководством правительственного организатора спортивных мероприятий — автономного учреждения «Юграмегаспорт» — так и не были доведены до сведения кабмина и правоохранительных органов.
«Говорят, что Деменко регулярно получает сообщения о нарушениях в ЮМС, в том числе и от окружной Службы контроля. В последний раз пакет документов включал себя 56 листов. Глава депгосслужбы заблокировал передачу информации в системе электронного документооборота правительства. При этом, часть нарушений, на которые жаловались югорчане, подтвердила проверка. По идее, документы давно должны были лечь на стол куратора депспорта — замглавы региона Елены Майер, а также непосредственного начальника Деменко — главы аппарата губернатора Ирины Чудовой. Или уйти в прокуратуру. Но пока ничего не происходит», — заявляет инсайдер.
В распоряжение редакции переданы подтверждающие информацию материалы. «В одном из документов для служебного пользования, нарушения были выявлены при проектировании обновленных интерьеров гостиницы „Олимпийская“ — дизайн-проект не был своевременно осмечен, хотя на проектирование было затрачено порядка 1,5 миллионов. Коррупциогенный фактор выявила Служба контроля еще летом. В „Юграмегаспорте“ на своей странице „Вконтакте“ называли это фейком. После ревизии учреждение запланировало реализацию проекта на 2025 год», — отмечает инсайдер.
Кроме того, коллектив учреждения жаловался в Гострудинспекцию на снижение зарплат, которое произошло после введения кадровой реформы. А в ходе подготовки лыжных трасс к сезону вспыхнул новый скандал — президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе заявила о некачественной подготовке трасс. Скандал получил широкую огласку в федеральных СМИ, но в на запрос URA.RU департамент спорта прислал официальный ответ, что жалобы им не поступали. «Несмотря на все эти инциденты, публичной реакции окружных властей не последовало. Пакет обращений висел на согласовании несколько дней, но потом Деменко его отклонил», — замечают источники в спортивных кругах.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен еще один запрос с просьбой прокомментировать действия главы депгосслужбы Деменко. Ответ ожидается.
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