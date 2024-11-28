В Перми автобус упал с моста и загорелся. Фото, видео

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в Перми загорелся рейсовый автобус
в Перми загорелся рейсовый автобус Фото:
новость из сюжета
В Перми автобус вылетел с дороги и загорелся

В Кировском районе Перми рейсовый автобус упал с моста на железнодорожные пути и загорелся. О произошедшем URA.RU сообщили читатели агентства.

«Автобус ехал по мосту. Он упал и загорелся», — сообщили читатели.

На кадрах видно, как столб дыма поднимается вверх. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.

Рейсовый автобус оказался под мостом
Рейсовый автобус оказался под мостом
Фото:

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В Кировском районе Перми рейсовый автобус упал с моста на железнодорожные пути и загорелся. О произошедшем URA.RU сообщили читатели агентства. «Автобус ехал по мосту. Он упал и загорелся», — сообщили читатели. На кадрах видно, как столб дыма поднимается вверх. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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