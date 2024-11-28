в Перми загорелся рейсовый автобус
новость из сюжетаВ Перми автобус вылетел с дороги и загорелся
В Кировском районе Перми рейсовый автобус упал с моста на железнодорожные пути и загорелся. О произошедшем URA.RU сообщили читатели агентства.
«Автобус ехал по мосту. Он упал и загорелся», — сообщили читатели.
На кадрах видно, как столб дыма поднимается вверх. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.
Рейсовый автобус оказался под мостом
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