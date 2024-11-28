Пассажирский автобус вылетел с дороги и загорелся в Перми. Онлайн-трансляция

28 ноября 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Автобус вылетел с дороги Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми на развязке в Кировском районе с дороги вылетел пассажирский атвобус маршрута №15. После он загорелся 18:00 В пресс-службе краевого минздрава URA.RU сообщили, что в результате ДТП трое пострадавших мужчин в состоянии средней степени тяжести были направлены на госпитализацию. 17:57 В полиции сообщают о трех пострадавших. «В результате ДТП водителя и двоих пассажиров доставили в медицинское учреждение для осмотра», — говорится в telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю. Следователи в темноте осматривают автобус Максим Анфалов 17:53 Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 17:51 В МЧС корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о двух пострадавших. 17:45 По данным источников URA.RU, в аварии пострадали два человека. Это водитель и один из пассажиров. 17:37 Автобус загорелся во время движения, сообщили в МЧС. После этого он съехал в кювет. В нем находились 20 пассажиров, которым удалось выбраться самостоятельно. 17:31 Глава Перми Эдуард Соснин заявил, что «держит ситуацию на личном контроле». Другой новой информации в своем telegram-канале он не сообщил. 17:28 Telegram-каналы спешат назвать причины ЧП. Якобы водителю стало плохо, он даже порял сознание. Но официальных комментариев от медиков или полиции по этому поводу не было. 17:16 Telegram-канал 112 пишет, что автобус врезался в столб, а оборванные электрические провода подожгли его. Пассажиры успели покинуть салон. Сам автобус выгорел полностью. Огонь полность охватил автобус ТГ-канал «Baza» 17:13 Ситуацию прокомментировали в департаменте транспорта. «В 16:27 районе улицы Светлогорской, в результате потери управления автобус маршрута №15 допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части в районе улицы Светлогорской, после чего произошло возгорание. Пассажиры покинули салон. На место были вызваны спецслужбы для ликвидации очага возгорания, а также для оказания медицинской помощи. По предварительной информации, погибших в результате ДТП нет, информация о пострадавших уточняется», — сообщали URA.RU в ведомстве. 17:11 Телефоны перевезчика, который обслуживает маршрут №15, не отвечают. 17:09 По данным источников URA.RU, на место ЧП выехал глава департамента транспорта мэрии Перми Анатолий Путин. 17:05 В минздрав региона информации о пострадавших пока не поступало, рассказали в ведомстве URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми на развязке в Кировском районе с дороги вылетел пассажирский атвобус маршрута №15. После он загорелся 18:00 28.11.2024 В пресс-службе краевого минздрава URA.RU сообщили, что в результате ДТП трое пострадавших мужчин в состоянии средней степени тяжести были направлены на госпитализацию. 17:57 28.11.2024 В полиции сообщают о трех пострадавших. «В результате ДТП водителя и двоих пассажиров доставили в медицинское учреждение для осмотра», — говорится в telegram-канале ГУ МВД по Пермскому краю. 17:53 28.11.2024 Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 17:51 28.11.2024 В МЧС корреспонденту URA.RU подтвердили информацию о двух пострадавших. 17:45 28.11.2024 По данным источников URA.RU, в аварии пострадали два человека. Это водитель и один из пассажиров. 17:37 28.11.2024 Автобус загорелся во время движения, сообщили в МЧС. После этого он съехал в кювет. В нем находились 20 пассажиров, которым удалось выбраться самостоятельно. 17:31 28.11.2024 Глава Перми Эдуард Соснин заявил, что «держит ситуацию на личном контроле». Другой новой информации в своем telegram-канале он не сообщил. 17:28 28.11.2024 Telegram-каналы спешат назвать причины ЧП. Якобы водителю стало плохо, он даже порял сознание. Но официальных комментариев от медиков или полиции по этому поводу не было. 17:16 28.11.2024 Telegram-канал 112 пишет, что автобус врезался в столб, а оборванные электрические провода подожгли его. Пассажиры успели покинуть салон. Сам автобус выгорел полностью. 17:13 28.11.2024 Ситуацию прокомментировали в департаменте транспорта. «В 16:27 районе улицы Светлогорской, в результате потери управления автобус маршрута №15 допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части в районе улицы Светлогорской, после чего произошло возгорание. Пассажиры покинули салон. На место были вызваны спецслужбы для ликвидации очага возгорания, а также для оказания медицинской помощи. По предварительной информации, погибших в результате ДТП нет, информация о пострадавших уточняется», — сообщали URA.RU в ведомстве. 17:11 28.11.2024 Телефоны перевезчика, который обслуживает маршрут №15, не отвечают. 17:09 28.11.2024 По данным источников URA.RU, на место ЧП выехал глава департамента транспорта мэрии Перми Анатолий Путин. 17:05 28.11.2024 В минздрав региона информации о пострадавших пока не поступало, рассказали в ведомстве URA.RU.