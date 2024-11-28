Стало известно о состоянии пассажиров упавшего с моста автобуса

Никто из пассажиров автобуса, упавшего с моста в Перми, не пострадал
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Пассажиры упавшего с моста автобуса в Перми успели выйти из транспортного средства
Пассажиры упавшего с моста автобуса в Перми успели выйти из транспортного средства Фото:
новость из сюжета
В Перми автобус вылетел с дороги и загорелся

Среди пассажиров автобуса № 15, который упал с моста и загорелся в Кировском районе, нет пострадавших. Об этом URA.RU сообщил источник в городском департаменте транспорта.

«Ни один пассажир автобуса не пострадал в результате ЧП. На место выехал начальник дептранса Перми Анатолий Путин», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе департамента сообщили, что в ближайшее время подготовят официальный комментарий о случившемся. Ранее URA.RU публиковало видеозапись с места событий. По предварительным данным автобус упал с моста, после чего загорелся.

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Среди пассажиров автобуса № 15, который упал с моста и загорелся в Кировском районе, нет пострадавших. Об этом URA.RU сообщил источник в городском департаменте транспорта. «Ни один пассажир автобуса не пострадал в результате ЧП. На место выехал начальник дептранса Перми Анатолий Путин», — рассказал собеседник агентства. В пресс-службе департамента сообщили, что в ближайшее время подготовят официальный комментарий о случившемся. Ранее URA.RU публиковало видеозапись с места событий. По предварительным данным автобус упал с моста, после чего загорелся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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