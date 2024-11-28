Стало известно о состоянии пассажиров упавшего с моста автобуса

Пассажиры упавшего с моста автобуса в Перми успели выйти из транспортного средства
новость из сюжетаВ Перми автобус вылетел с дороги и загорелся
Среди пассажиров автобуса № 15, который упал с моста и загорелся в Кировском районе, нет пострадавших. Об этом URA.RU сообщил источник в городском департаменте транспорта.
«Ни один пассажир автобуса не пострадал в результате ЧП. На место выехал начальник дептранса Перми Анатолий Путин», — рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе департамента сообщили, что в ближайшее время подготовят официальный комментарий о случившемся. Ранее URA.RU публиковало видеозапись с места событий. По предварительным данным автобус упал с моста, после чего загорелся.
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