В департаменте транспорта Перми назвали причину падения автобуса с моста

На место падения автобуса прибыли спецслужбы
новость из сюжетаВ Перми автобус вылетел с дороги и загорелся
Водитель автобуса №15, который упал с моста и сгорел в Кировском районе, потерял управление. Об этом URA.RU сообщили в департаменте транспорта Перми.
«В 16:27 в результате потери управления автобус маршрута №15 допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части в районе улицы Светлогорской. После этого произошло возгорание. Пассажиры покинули салон», — рассказали URA.RU в городском дептрансе.
На место происшествия прибыли спецслужбы для тушения пожара и оказания медпомощи. По предварительным данным, в автоаварии погибших нет. Информация о пострадавших уточняется.
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