В департаменте транспорта Перми назвали причину падения автобуса с моста

Водитель автобуса, упавшего с моста и сгоревшего в Перми, наехал на препятствие
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На место падения автобуса прибыли спецслужбы
На место падения автобуса прибыли спецслужбы Фото:
новость из сюжета
В Перми автобус вылетел с дороги и загорелся

Водитель автобуса №15, который упал с моста и сгорел в Кировском районе, потерял управление. Об этом URA.RU сообщили в департаменте транспорта Перми.

«В 16:27 в результате потери управления автобус маршрута №15 допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части в районе улицы Светлогорской. После этого произошло возгорание. Пассажиры покинули салон», — рассказали URA.RU в городском дептрансе.

На место происшествия прибыли спецслужбы для тушения пожара и оказания медпомощи. По предварительным данным, в автоаварии погибших нет. Информация о пострадавших уточняется.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водитель автобуса №15, который упал с моста и сгорел в Кировском районе, потерял управление. Об этом URA.RU сообщили в департаменте транспорта Перми. «В 16:27 в результате потери управления автобус маршрута №15 допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части в районе улицы Светлогорской. После этого произошло возгорание. Пассажиры покинули салон», — рассказали URA.RU в городском дептрансе. На место происшествия прибыли спецслужбы для тушения пожара и оказания медпомощи. По предварительным данным, в автоаварии погибших нет. Информация о пострадавших уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...