В челябинском минздраве грядет очередной уголовный скандал. Фото

Сотрудники полиции задержали бухгалтера челябинской больницы

28 ноября 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

Хищение ковидных денег вновь вылилось в уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В челябинском минздраве намечается очередной уголовный скандал, связанный с хищением бюджетных средств, выделенных во время пандемии COVID-19. По данным URA.RU, на днях сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД по региону был задержан главный бухгалтер городской клинической больницы №9 Ирина Кузьмина. Как сообщили URA.RU 28 ноября в прокуратуре Ленинского района города, женщину на два месяца отправили в СИЗО. «Прокуратурой Ленинского района Челябинска поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главного бухгалтера больницы. Судом ходатайство следователя удовлетворено в полном объеме», — сообщили URA.RU в прокуратуре района. Бухгалтера обвиняют в особо крупном мошенничестве. Вместе с ней по делу проходит экономист этого же учреждения. Предварительно, в момент пандемии COVID-19 больнице выделялись деньги для заключения договора с медцентром «Лотос», в котором граждане могли бы бесплатно получить ту помощь, которую не могли им оказать в городской больнице. Кузьмина же с коллегой, путем махинаций с отчетностью, получали эти услуги сами (записывали себя и своих родственников на дорогостоящие процедуры). Сумма хищений превысила 1 млн рублей. По данным URA.RU, главным борцом с коррупцией в стенах больницы стал ее главврач Олег Денисов. Именно он написал заявление на подчиненных, в котором требовал привлечь их к ответственности. Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности женщин. Под проверку также попали должностные лица, в том числе из рядов сотрудников минздрава области. Ирину Кузьмину обвиняют в мошенничестве Фото: прокуратура Ленинского района Челябинска Судья Дмитрий Шапкин удовлетворил ходатайство следователя о заключении Ирины Кузьминой под стражу Фото: прокуратура Ленинского района Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В челябинском минздраве намечается очередной уголовный скандал, связанный с хищением бюджетных средств, выделенных во время пандемии COVID-19. По данным URA.RU, на днях сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД по региону был задержан главный бухгалтер городской клинической больницы №9 Ирина Кузьмина. Как сообщили URA.RU 28 ноября в прокуратуре Ленинского района города, женщину на два месяца отправили в СИЗО. «Прокуратурой Ленинского района Челябинска поддержано ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главного бухгалтера больницы. Судом ходатайство следователя удовлетворено в полном объеме», — сообщили URA.RU в прокуратуре района. Бухгалтера обвиняют в особо крупном мошенничестве. Вместе с ней по делу проходит экономист этого же учреждения. Предварительно, в момент пандемии COVID-19 больнице выделялись деньги для заключения договора с медцентром «Лотос», в котором граждане могли бы бесплатно получить ту помощь, которую не могли им оказать в городской больнице. Кузьмина же с коллегой, путем махинаций с отчетностью, получали эти услуги сами (записывали себя и своих родственников на дорогостоящие процедуры). Сумма хищений превысила 1 млн рублей. По данным URA.RU, главным борцом с коррупцией в стенах больницы стал ее главврач Олег Денисов. Именно он написал заявление на подчиненных, в котором требовал привлечь их к ответственности. Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности женщин. Под проверку также попали должностные лица, в том числе из рядов сотрудников минздрава области.