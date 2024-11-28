У граждан России остается последний месяц, чтобы вернуть деньги, потраченные на налоги в 2021 году. Ежегодно граждане РФ могут рассчитывать на налоговый вычет и сэкономить на налогах, которые они платили в течение трех лет. О том, кто может получить налоговый вычет и как получить его проще всего — в материале URA.RU.
Что такое налоговый вычет
Налоговый вычет представляет собой форму поддержки налогоплательщиков, уплачивающих налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Этот инструмент позволяет либо частично освободиться от уплаты налогов, либо получить обратно часть уже уплаченного налога.
Виды налоговых вычетов
По данным ФНС, существует пять основных видов налоговых вычетов. Для получения каждого из них необходимо наличие официального дохода, с которого уплачивается налог на доходы физических лиц.
Кто может рассчитывать на налоговый вычет
Граждане РФ, которые уплачивают налоги и проживают на территории страны не менее 183 дней в году, имеют право на получение налогового вычета. Безработные не могут претендовать на эту льготу. Также право на налоговый вычет не распространяется на самозанятых граждан, поскольку они уплачивают налог на профессиональный доход, а не налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
Сколько можно вернуть денег
Сумма налогового вычета определяется от его типа, а также категории гражданина и уровня его доходов. Например, при предоставлении стандартного налогового вычета на детей, родители могут претендовать на сумму в 1400 рублей за первого и второго ребенка, и на 3000 рублей за третьего ребенка и последующих детей. Родители и усыновители детей-инвалидов имеют право на вычет в размере 12 000 рублей, а опекуны и попечители могут получить 6000 рублей.
Герои СССР и РФ, а также граждане, имеющие инвалидность с детства или полученную в результате военных действий, также могут претендовать на стандартный налоговый вычет в размере 500 рублей. Пострадавшие от радиационного воздействия и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС могут получить вычет в размере 3000 рублей.
При оформлении имущественного вычета налогоплательщики имеют право вернуть 13% от затрат на покупку имущества до 2 миллионов рублей (260 тысяч рублей). В случае покупки недвижимости ипотеку сумма вычета увеличивается до 390 тысяч рублей. Если же недвижимость приобретена в браке, то право на получение вычета имеет каждый из супругов.
Инвестиционный налоговый вычет предоставляется лицам, получившим доход от операций с ценными бумагами. Размер вычета составляет 13% от вложенных средств на специальный брокерский счет (ИИС) и не может превышать 52 000 рублей в год.
Профессиональный налоговый вычет определяется в зависимости от вида деятельности. Индивидуальные предприниматели могут получить вычет в размере 20% от общей суммы дохода, для других категорий граждан вычет рассчитывается на основании их профессиональных расходов.
Социальный налоговый вычет в 2024 году увеличили. Теперь за обучение детей можно получить до 19 500 рублей в год, а за расходы на лечение, медикаменты, спортивные занятия, ДМС и личное образование — до 14 300 рублей в год. Новые вычеты относятся только к расходам 2024 года.
Как получить налоговый вычет
Чтобы получить налоговый вычет — нужно заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ и приложить подтверждающие документы. Проще всего это сделать через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или в специальном приложении в телефоне.
После регистрации сайт автоматически подтянет все данные, которые есть в налоговой, а также рассчитает сумму налога. Все необходимые документы можно просто сфотографировать и прикрепить.
Положенные деньги появятся на счету в личном кабинете. После этого их можно будет вывести на банковский счет.
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