«Недовольных будет много»: богатые свердловчане проспали введение нового налога

В Свердловской области непроданные квартиры обложили налогом

28 ноября 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

Два года назад бизнесу удалось «развернуть» реформу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Свердловские застройщики не заметили, как власти региона обложили их имущество новым налогом. Само событие произошло еще две недели назад, об отсутствии реакции на него со стороны участников рынка URA.RU сообщил источник. Новая редакция областного закона «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» была утверждена 14 ноября, ранее за принятие документа проголосовали депутаты заксобрания. До этого момента нераспроданные застройщиками в новых домах квартиры и машино-места под налог на имущество не попадали, поскольку не используются в хозяйственной деятельности компаний. И областного закона, который бы относил их к объектам налогообложения, не было. В новой версии документа сказано, что «жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства» облагаются налогом в 1% от кадастровой стоимости объекта. Мера будет действовать в 2025—2027 годах, после этого застройщикам придется платить 2% — как представителям других отраслей. «Как-то очень незаметно это произошло — без каких-либо обсуждений с приглашением девелоперов. Они скоро это почувствуют — когда начнут верстать финансовые планы на следующий год. Будет много недовольных этим неприятным сюрпризом, ведь продажи квартир падают. Кстати, пару лет назад, когда рассматривалась такая же инициатива, [власти] ее быстренько свернули, когда поняли, что крупный бизнес бунтует», — поделился источник URA.RU на строительном рынке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские застройщики не заметили, как власти региона обложили их имущество новым налогом. Само событие произошло еще две недели назад, об отсутствии реакции на него со стороны участников рынка URA.RU сообщил источник. Новая редакция областного закона «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» была утверждена 14 ноября, ранее за принятие документа проголосовали депутаты заксобрания. До этого момента нераспроданные застройщиками в новых домах квартиры и машино-места под налог на имущество не попадали, поскольку не используются в хозяйственной деятельности компаний. И областного закона, который бы относил их к объектам налогообложения, не было. В новой версии документа сказано, что «жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства» облагаются налогом в 1% от кадастровой стоимости объекта. Мера будет действовать в 2025—2027 годах, после этого застройщикам придется платить 2% — как представителям других отраслей. «Как-то очень незаметно это произошло — без каких-либо обсуждений с приглашением девелоперов. Они скоро это почувствуют — когда начнут верстать финансовые планы на следующий год. Будет много недовольных этим неприятным сюрпризом, ведь продажи квартир падают. Кстати, пару лет назад, когда рассматривалась такая же инициатива, [власти] ее быстренько свернули, когда поняли, что крупный бизнес бунтует», — поделился источник URA.RU на строительном рынке.